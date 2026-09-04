Marsala, il "fallimento" sale sul palco: il 31 ottobra "Le Menti che osano" si raccontano

04/09/2026 17:00:00

Dopo il sold out della prima edizione, TEDxMarsala raddoppia. Dieci speaker, un solo tema: gli errori, le cadute e le ripartenze che nessuno racconta mai. Biglietti in vendita dal 15 settembre.

C’è un’altra faccia del successo che quasi nessuno mostra. È fatta di strade sbagliate, scelte che non hanno funzionato, crisi e cambi di rotta improvvisi. È quella zona d’ombra che TEDxMarsala ha deciso di portare sotto i riflettori del Teatro Comunale Sollima.

Sabato 31 ottobre 2026, per la sua seconda edizione, l’evento indipendente su licenza TED cambia registro e sceglie una parola scomoda come titolo: “FALLIMENTI – Menti che osano”.

L’obiettivo non è celebrare la sconfitta, ma restituire dignità all’errore. Perché se viviamo in un’epoca che espone solo i risultati, qui si parla di tutto ciò che viene prima: i tentativi, i dubbi e le ripartenze.

Dieci storie, dieci punti di vista

Sul palco del Sollima si alterneranno dieci protagonisti da mondi lontani tra loro. Imprenditori, content creator, psicoterapeuti, investitori e innovatori. Tutti accomunati da una stessa domanda: cosa succede quando i piani saltano?

Ecco i nomi:

Vittorio Civinini (imprenditore)

Gio&Andre (content creator)

Camilla Brossa (tech entrepreneur)

Emma Galeotti (content creator e scrittrice)

Leonardo Spina (gelotologo)

Nadia Lauricella (content creator e attivista)

Giulia Fiorenza (imprenditrice)

Patrick Hoffer (imprenditore)

Lucrezia Maria Marino (psicologa e psicoterapeuta)

Marta Del Castillo (impact investor)

Ognuno porterà la propria esperienza, non per raccontare un successo, ma per condividere il momento in cui tutto sembrava andare storto. L’idea di fondo è chiara: fallimento e successo non sono opposti, ma facce della stessa medaglia.

Biglietti e attesa: si parte il 15 settembre

La scorsa edizione andò sold out in poche ore. Per il 2026, la macchina organizzativa si prepara a replicare il tutto esaurito. I biglietti saranno disponibili dal 15 settembre esclusivamente sulla piattaforma Enthemo.

L’appuntamento è per sabato 31 ottobre, sempre al Teatro Comunale Sollima di Marsala. Un'occasione per ribaltare la narrazione dominante: perché una caduta non deve diventare l'etichetta di chi siamo.

Come recita il payoff dell’evento, “le menti che osano non sono quelle che vincono sempre. Sono quelle che non permettono a una caduta di diventare la definizione di ciò che sono”.

Marsala si conferma così non solo città di storia, ma laboratorio di idee contemporanee. E stavolta, il palco sarà pronto ad accogliere chi ha il coraggio di mostrare anche le proprie cicatrici.







