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» Sanità
04/09/2026 06:00:00

Pronto Soccorso con tre medici e climatizzazione ko: il caso Castelvetrano arriva all’Ars

https://www.tp24.it/immagini_articoli/04-09-2026/pronto-soccorso-con-tre-medici-e-climatizzazione-ko-il-caso-castelvetrano-arriva-all-ars-450.jpg

Carenze d’organico che sfiorano il 75% al Pronto Soccorso di Castelvetrano e impianti di climatizzazione spenti o malfunzionanti nel reparto di Medicina. La denuncia arriva all’Ars. A sollevare ufficialmente il caso è Santo Primavera, deputato regionale del Movimento per l’Autonomia (Mpa), autore di un’interrogazione parlamentare urgente indirizzata al presidente della Regione, Renato Schifani, e all’assessore regionale alla Salute, Marcello Caruso.

Al centro del documento depositato all’Ars vi sono due problematiche critiche: la drammatica scarsità di medici nei reparti chiave e il prolungato blocco dell’impianto di condizionamento d’aria nella divisione di Medicina.

 

I numeri della crisi

Le cifre riportate dal deputato Mpa tratteggiano un quadro gestionale ai limiti del collasso per la struttura belicina. In Pronto Soccorso, a fronte di una pianta organica che prevederebbe 12 dirigenti medici più il direttore, risultano in servizio soltanto 3 medici, oltre al direttore. A Medicina la dotazione teorica è di 6 medici più il primario; le unità effettivamente operative sono appena 4, insufficienti a coprire i turni sulle 24 ore.

Il deputato Primavera sottolinea come la carenza impatti negativamente sulle emergenze di un comprensorio vasto e a forte affluenza turistica.

In corsia temperature insostenibili

Alla carenza di camici bianchi si sommano i disagi ambientali. Nonostante le segnalazioni delle ultime settimane, l’impianto di climatizzazione del reparto di Medicina continua a non funzionare, costringendo degenti, familiari e personale sanitario ad affrontare le giornate con temperature insostenibili.

Primavera chiede un intervento risolutivo immediato da parte dell’Asp di Trapani e la verifica di eventuali responsabilità per il prolungarsi del disservizio.

 

Le richieste alla Giunta regionale

Attraverso l’atto ispettivo, il parlamentare regionale sollecita il Governo siciliano su tre punti fondamentali: assunzioni urgenti, ripristino degli impianti e indicazione di una data certa per la riparazione definitiva della climatizzazione.

Il deputato chiede, infine, di riferire in Commissione Sanità sullo stato di attuazione dei piani di potenziamento della rete d’emergenza-urgenza nella provincia di Trapani: «La tutela della salute non ammette rinvii. L’ospedale di Castelvetrano è un presidio essenziale per l’intero territorio belicino e deve essere messo nelle condizioni di operare in piena sicurezza ed efficienza».









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