Marettimo, salvato dopo l’arresto cardiaco. Un foglietto al porto per ringraziare i soccorritori

04/09/2026 15:23:00

Un “pizzino”, ma di quelli belli. Poche parole affidate a un foglio e affisse in piazza Scalo Nuovo, a Marettimo, per dire semplicemente grazie.

A lasciarlo è stata Claudia, una turista che ha voluto esprimere pubblicamente la propria riconoscenza agli operatori del presidio sanitario dell’Asp sull’isola, al personale del 118 e all’equipaggio dell’elisoccorso.

Martedì scorso il suo Stefano è stato colpito da un arresto cardiaco a Praia dei Nacchi, una caletta lungo la costa sud-orientale dell’isola. Immediata la mobilitazione della macchina dei soccorsi: sanitari e operatori hanno lavorato insieme per salvargli la vita.

Claudia ha scelto un gesto semplice, quasi antico nell’epoca dei social: un messaggio scritto e lasciato nel cuore di Marettimo, perché tutti potessero leggerlo.

Un ringraziamento pubblico, spontaneo e tutt’altro che scontato. E anche il riconoscimento per chi, soprattutto nelle isole minori e nelle situazioni più difficili, ogni giorno è chiamato a intervenire contro il tempo.



