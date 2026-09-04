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Cronaca

» Sanità
04/09/2026 15:23:00

Marettimo, salvato dopo l’arresto cardiaco. Un foglietto al porto per ringraziare i soccorritori

https://www.tp24.it/immagini_articoli/04-09-2026/1788527452-0-marettimo-salvato-dopo-l-arresto-cardiaco-un-foglietto-al-porto-per-ringraziare-i-soccorritori.jpg

 

Un “pizzino”, ma di quelli belli. Poche parole affidate a un foglio e affisse in piazza Scalo Nuovo, a Marettimo, per dire semplicemente grazie.

A lasciarlo è stata Claudia, una turista che ha voluto esprimere pubblicamente la propria riconoscenza agli operatori del presidio sanitario dell’Asp sull’isola, al personale del 118 e all’equipaggio dell’elisoccorso.

Martedì scorso il suo Stefano è stato colpito da un arresto cardiaco a Praia dei Nacchi, una caletta lungo la costa sud-orientale dell’isola. Immediata la mobilitazione della macchina dei soccorsi: sanitari e operatori hanno lavorato insieme per salvargli la vita.

Claudia ha scelto un gesto semplice, quasi antico nell’epoca dei social: un messaggio scritto e lasciato nel cuore di Marettimo, perché tutti potessero leggerlo.

Un ringraziamento pubblico, spontaneo e tutt’altro che scontato. E anche il riconoscimento per chi, soprattutto nelle isole minori e nelle situazioni più difficili, ogni giorno è chiamato a intervenire contro il tempo.









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