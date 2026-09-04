Difterite, corsa ai vaccini dopo la morte della piccola Anna Rosa

04/09/2026 11:03:00

La morte della piccola Anna Rosa Bartolotta, la bambina di quattro anni non vaccinata deceduta a Palermo dopo avere contratto la difterite, ha riacceso l’attenzione sulle coperture vaccinali. E adesso nel capoluogo siciliano è corsa alle vaccinazioni.

Nel mese di agosto l’Asp di Palermo ha effettuato 21.230 somministrazioni, il 51,3% in più rispetto alle 14.029 dello stesso mese del 2025. Tra queste, 2.450 dosi di vaccino esavalente, con una crescita del 45,7%.

La Regione sta valutando anche la possibilità di portare le vaccinazioni direttamente nelle scuole elementari. La prossima settimana dovrebbe essere definito un protocollo d’intesa con l’Ufficio scolastico regionale e l’Ordine dei medici.

Intanto le Asp continuano a contattare le famiglie per recuperare i bambini che non hanno ancora ricevuto la prima dose o completato il ciclo previsto. Il caso della piccola Anna Rosa, sul quale è stato aperto anche un fascicolo alla Procura per i minorenni, ha reso evidente quanto sia pericoloso abbassare la guardia contro una malattia che sembrava ormai relegata al passato.



