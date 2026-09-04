Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
In vino veritas
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Mafia a Petrosino
Marsala 2026
Referendum sulla giustizia
Scandalo referti
Sindaca Patti
Vinitaly 2026
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cittadinanza

» Rifiuti
04/09/2026 20:15:00

Marsala: nessuno toglie i rifiuti da via San Vito segnalati con l'App Municipium

https://www.tp24.it/immagini_articoli/04-09-2026/marsala-nessuno-toglie-i-rifiuti-da-via-san-vito-segnalati-con-l-app-municipium-450.jpg

I rifiuti di Via San Vito a Marsala, a pochi metri da via Roma, sono lì da tempo e ogni mattina si riaccumulano.  Questa situazione si ripete da diverso tempo, praticamente ogni mattina.

 

Diversi cittadini hanno segnalato più volte, anche attraverso l'App Municipium, ma ad oggi è stato preso alcun provvedimento.

La domanda è semplice: se si chiede ai cittadini di segnalare i problemi e di partecipare attivamente alla vita della città, cosa bisogna fare quando le segnalazioni non vengono neanche prese in considerazione?

 

La partecipazione dei cittadini ha senso se dall'altra parte c'è qualcuno che ascolta, verifica e, quando necessario, interviene.

Non si pretende che ogni problema venga risolto immediatamente. Si chiede semplicemente che una segnalazione abbia un seguito, una risposta e possibilmente una soluzione.

 

Altrimenti il rischio è quello di scoraggiare proprio quei cittadini che, invece di lamentarsi soltanto, cercano di collaborare con l'Amministrazione per migliorare la città.

Chi di competenza può spiegare cosa è stato fatto, o cosa si intende fare, per risolvere questa situazione?

 

 









Native | 04/09/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/04-09-2026/1788508489-0-dalla-sicilia-a-roma-quando-il-viaggio-in-autobus-puo-costare-meno-di-30-euro.jpg

Dalla Sicilia a Roma: quando il viaggio in autobus può costare meno...

Native | 01/09/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/01-09-2026/1788255499-0-dove-comprare-pareti-attrezzate-economiche-online-confronto-tra-negozi-prezzi-e-servizi.jpg

Dove comprare pareti attrezzate economiche online? Confronto tra negozi,...

Native | 29/08/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/28-08-2026/1787925219-0-petrosino-di-mare-e-di-vino-2026-un-estate-di-eventi-partecipazione-e-territorio.jpg

Petrosino di Mare e di Vino 2026: un’estate di eventi,...