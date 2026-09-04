Marsala: nessuno toglie i rifiuti da via San Vito segnalati con l'App Municipium

Marsala, ancora nessuna pulizia nella piazzetta tra via Saffi e via Oberdan

Una piazzetta dimenticata e un degrado che non accenna a fermarsi. È quanto denunciano da tempo i residenti della zona compresa tra via Oberdan e via Saffi, a Marsala, dove erbacce altissime, rifiuti e incuria hanno reso lo spazio pubblico...