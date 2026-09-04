Marsala: nessuno toglie i rifiuti da via San Vito segnalati con l'App Municipium

I rifiuti di Via San Vito a Marsala, a pochi metri da via Roma, sono lì da tempo e ogni mattina si riaccumulano. Questa situazione si ripete da diverso tempo, praticamente ogni mattina.
Diversi cittadini hanno segnalato più volte, anche attraverso l'App Municipium, ma ad oggi è stato preso alcun provvedimento.
La domanda è semplice: se si chiede ai cittadini di segnalare i problemi e di partecipare attivamente alla vita della città, cosa bisogna fare quando le segnalazioni non vengono neanche prese in considerazione?
La partecipazione dei cittadini ha senso se dall'altra parte c'è qualcuno che ascolta, verifica e, quando necessario, interviene.
Non si pretende che ogni problema venga risolto immediatamente. Si chiede semplicemente che una segnalazione abbia un seguito, una risposta e possibilmente una soluzione.
Altrimenti il rischio è quello di scoraggiare proprio quei cittadini che, invece di lamentarsi soltanto, cercano di collaborare con l'Amministrazione per migliorare la città.
Chi di competenza può spiegare cosa è stato fatto, o cosa si intende fare, per risolvere questa situazione?