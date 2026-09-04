Marsala, ancora nessuna pulizia nella piazzetta tra via Saffi e via Oberdan
Una piazzetta dimenticata e un degrado che non accenna a fermarsi. È quanto denunciano da tempo i residenti della zona compresa tra via Oberdan e via Saffi, a Marsala, dove erbacce altissime, rifiuti e incuria hanno reso lo spazio pubblico invivibile.
L'ennesimo appello arriva da una lettrice di TP24, Irene, che racconta una situazione ormai insostenibile. "Per l'ennesima volta nessuno viene a pulire la piazzetta tra via Oberdan e via Saffi, è in uno stato di abbandono, con le erbacce altissime", scrive la cittadina. "Grazie alla redazione di TP24 per darmi la possibilità di rendere visibile il problema."
Il problema, come evidenziato già nel 2021, non è nuovo: "Con queste condizioni, a nessuno, adulti o bambini, può venire in mente di sedersi su quella panchina, destinata a restare lì in piena solitudine".
Con l'arrivo dell'estate, la vegetazione incolta contribuisce a trasmettere un senso di degrado e di scarsa cura degli spazi pubblici. Ma non è solo una questione estetica: le erbacce che invadono marciapiedi e carreggiate rappresentano un ostacolo per i pedoni e un potenziale pericolo, specialmente in caso di incendi.
L'appello alla nuova amministrazione
L'appello è ora rivolto alla nuova amministrazione comunale, affinché venga programmato un intervento di sfalcio e pulizia dell'area. I cittadini chiedono che quello spazio venga restituito alla comunità, magari con il coinvolgimento di aziende sponsor che possano garantirne la manutenzione.
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