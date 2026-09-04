M5S, la sfida nel Trapanese: dopo Alcamo la partita delle Regionali con Surdi e Ciminnisi

04/09/2026 06:00:00

La politica in provincia di Trapani sta entrando in una fase decisiva in vista del fondamentale appuntamento elettorale della primavera 2027. Il Movimento 5 Stelle si trova davanti a uno snodo storico: la chiusura di un ciclo di governo decennale ad Alcamo. L’uscente sindaco Domenico Surdi ha concluso i due mandati ed è pronto a candidarsi alle elezioni regionali.

Alcamo è stata la roccaforte simbolo del Movimento 5 Stelle in provincia di Trapani, l’unica città in cui ha avuto una tenuta forte. In altre città della provincia i Cinque Stelle non riescono a eleggere consiglieri, vedasi Marsala.

Il centrosinistra trapanese, ad Alcamo, sta lavorando per consolidare l’asse tra M5S e Partito Democratico (insieme ad altre forze civiche e di sinistra) per presentare una coalizione progressista unita. L’obiettivo è difendere il modello di governo locale e contrastare le manovre del centrodestra, fortemente condizionato nel territorio dal peso politico del deputato regionale alcamese Mimmo Turano.

Verso le Regionali 2027

Le comunali di Alcamo faranno da apripista alle elezioni regionali del 2027. Per quanto riguarda le posizioni del M5S nel Trapanese, si delineano profili di primo piano.

L’uscente deputata Cristina Ciminnisi, eletta nel collegio di Trapani nel 2022 con 2.088 preferenze, è il punto di riferimento del Movimento a Palermo per il territorio trapanese e punterà alla riconferma.

Domenico Surdi, sindaco uscente di Alcamo, è considerato il candidato naturale del M5S, forte del capitale politico accumulato in 10 anni di amministrazione locale. Il suo nome circola anche ai vertici regionali del Movimento.

Il M5S ha storicamente faticato nelle amministrative locali rispetto alle elezioni nazionali, a eccezione di casi virtuosi di continuità come Alcamo. Nei comuni trapanesi come Castelvetrano, Pantelleria o Erice, l’assenza di liste radicate ha portato alla perdita di sindaci e seggi.

La leadership nazionale è forte. Giuseppe Conte saprà però trasferire questa capacità anche sui territori? È un Movimento che non può più contare, almeno non solo, sulla spinta del simbolo. La capacità di mantenere consensi non dipenderà dai temi nazionali, ma dalla qualità dei candidati espressi dal territorio e dalla tenuta delle alleanze locali con il centrosinistra.

I temi

Il Movimento ha sposato temi importanti, che riguardano anche la provincia di Trapani, dalle infrastrutture all’emergenza idrica, alla sanità. Non di meno, il tema centrale per eccellenza è l’ambiente.

Attiva su questo fronte è stata proprio Ciminnisi: “Ogni volta che in Parlamento provo a battere su questi temi, ho spesso la sensazione che vengano considerati importanti, sì, ma non urgenti. Come se ci fossero sempre altre priorità. Poi succede qualcosa. Un’alluvione. Un ghiacciaio che collassa. Una frana. Un’ondata di calore estremo. Una grandinata che distrugge raccolti e case. E improvvisamente il clima diventa una ‘emergenza’. Ma l’emergenza non comincia quando arrivano le immagini della devastazione. Comincia molto prima. Comincia quando sappiamo che il territorio è fragile e continuiamo a consumarlo. Quando sappiamo che gli eventi estremi saranno più frequenti e continuiamo a considerare la prevenzione una voce di spesa e non un investimento. Quando sappiamo che il clima sta cambiando e continuiamo a discutere della transizione ecologica come se fosse ‘roba da ambientalisti’.

Non lo è. È una questione di sicurezza. Di infrastrutture. Di agricoltura. Di acqua. Di salute. Di soldi pubblici. E, alla fine, di vite umane. E allora forse dovremmo smettere di considerarlo un tema di nicchia. Perché il cambiamento climatico non è qualcosa che riguarda il futuro, né soltanto chi si occupa di ambiente. È già una questione politica, economica e sociale. E ignorarlo non lo farà sparire. Ci costerà soltanto molto di più quando saremo costretti a rincorrere le emergenze invece di prevenirle”.



