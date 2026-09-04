Meteo Sicilia: sole e caldo in aumento. La situazione in provincia di Trapani
Settembre continua a vestirsi da agosto. Oggi, venerdì 4 settembre, in Sicilia prevalgono sole e stabilità, con temperature nuovamente in aumento, soprattutto nelle zone interne. Nel Trapanese il caldo resta più contenuto: circa 31-32 gradi a Trapani e 32 a Marsala, senza piogge.
Il quadro è destinato a cambiare poco anche nel weekend: sulla Sicilia occidentale avremo ancora giornate estive, mentre il caldo più intenso interesserà soprattutto l’interno dell’Isola.
Marsala, 32 gradi e pieno sole
A Marsala alle 7 la temperatura è già attorno ai 26 gradi. La giornata sarà soleggiata, con una massima prevista di 32 gradi e una minima di circa 21.
Non sono previste precipitazioni. Il vento soffierà prevalentemente dai quadranti settentrionali.
Insomma, settembre c’è sul calendario. Per il resto servono ancora costume e crema solare.
Trapani, massima di 31-32 gradi
Anche a Trapani sarà una giornata stabile e soleggiata. Le previsioni indicano una minima attorno ai 25-26 gradi e una massima di 31-32. La probabilità di pioggia è praticamente nulla.
Il vento soffierà da Nord-Nordest, con raffiche che nel pomeriggio potranno raggiungere circa 30-35 km/h.
Mare mosso tra Trapani, Egadi e Marsala
Il mare sarà un po’ più vivace rispetto ai giorni scorsi. Lungo il settore Trapanese-Egadi è previsto mosso, con onde attorno a mezzo metro e vento da Nord-Nordest. Anche davanti a Marsala le elaborazioni indicano mare mosso nelle prime ore della giornata.
Nessuna situazione di burrasca, dunque, ma chi deve muoversi verso le Egadi farà bene a controllare gli aggiornamenti prima della partenza.
Piogge: allerta gialla soltanto nella Sicilia sud-orientale
Qui va fatta una distinzione importante. La provincia di Trapani non è interessata da allerte per pioggia o temporali.
La Protezione Civile nazionale segnala invece allerta gialla per rischio temporali e idrogeologico su alcuni settori della Sicilia sud-orientale, mentre sul resto dell’Isola non risultano criticità.
Incendi, Trapani in preallerta
La Protezione Civile regionale ha pubblicato l’avviso n. 193 del 3 settembre, valido per oggi.
Per la provincia di Trapani la pericolosità incendi è MEDIA e il livello operativo è di PREALLERTA. Lo stesso livello di preallerta riguarda tutte le province siciliane; la pericolosità è media in gran parte dell’Isola.
Il caldo e la vegetazione ancora molto secca impongono quindi prudenza, anche se non siamo ai livelli di massima criticità registrati a fine agosto.
Caldo, attenzione soprattutto nelle zone interne
Per oggi è segnalato un livello giallo per temperature massime elevate nelle aree interne della Sicilia. Si tratta di un avviso meteorologico sull’intensità del caldo e non di un’allerta di Protezione Civile per rischio idrogeologico.
Il bollettino nazionale prevede valori localmente molto elevati proprio nelle zone interne delle due isole maggiori.
Il weekend: nessuna svolta, anzi
Chi aspettava il primo assaggio d’autunno dovrà ancora avere pazienza.
A Marsala sabato 5 sono previsti ancora 32 gradi, domenica 6 altri 32 e lunedì 7 si potrebbe salire a 33. Anche le minime resteranno miti, generalmente tra 21 e 22 gradi.
Il quadro rimarrà sostanzialmente stabile anche nei primi giorni della prossima settimana: sole, poche nubi e temperature intorno ai 32-33 gradi sulla costa trapanese.
Il cambiamento significativo, dunque, non è dietro l’angolo. Settembre ha preso servizio, ma per ora sembra lavorare per agosto
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