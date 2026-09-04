Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
In vino veritas
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Mafia a Petrosino
Marsala 2026
Referendum sulla giustizia
Scandalo referti
Sindaca Patti
Vinitaly 2026
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Istituzioni

» Dai Comuni
04/09/2026 16:00:00

Mazara, al via il servizio Asacom 2026/2027: domande entro il 10 settembre

https://www.tp24.it/immagini_articoli/04-09-2026/mazara-al-via-il-servizio-asacom-2026-2027-domande-entro-il-10-settembre-450.jpg

Pubblicati l'elenco degli enti accreditati e il modulo di scelta. Le domande vanno presentate entro il 10 settembre, via Pec o a mano agli sportelli dei Servizi sociali.

L’Ufficio Politiche Sociali del Comune di Mazara del Vallo ha reso noto l’elenco degli enti accreditati per il Servizio ASACOm 2026/2027 – l’assistenza specialistica per l’autonomia e la comunicazione destinata agli studenti con disabilità nelle scuole della città.

Non solo: sono stati pubblicati anche i progetti specifici di ciascun ente e il modulo con cui le famiglie degli alunni già individuati dal Comune come aventi diritto potranno esprimere la loro preferenza.

 

Come e quando presentare la domanda

Le famiglie hanno tempo fino al 10 settembre per trasmettere il modulo, compilato in ogni sua parte. Due le modalità previste:

  • tramite Pec, all'indirizzo servizisociali@pec.comune.mazaradelvallo.tp.it, inserendo nell'oggetto la dicitura: “SCELTA ente Servizio ASACOm 2026/2027 – Nome del minore con l'iniziale del nome puntato e cognome per intero (es. A. Rossi)”;

  • a mano (brevi manu) presso la sede dei Servizi sociali di Via Giotto n.23, nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00, con aperture pomeridiane aggiuntive il lunedì e il mercoledì dalle 15.00 alle 17.00.

 

Cosa succede dopo

Una volta scaduto il termine, l’Amministrazione procederà all’assegnazione degli operatori agli studenti, tenendo conto delle scelte espresse dalle famiglie e della disponibilità degli enti accreditati.

Per consultare l’elenco completo degli enti ammessi, scaricare il modello di scelta e visionare i singoli progetti, basta cliccare sul link dedicato pubblicato sul sito del Comune. Per le famiglie dei ragazzi con disabilità è il momento di scegliere. La finestra temporale è stretta: il 10 settembre è dietro l’angolo.









Native | 04/09/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/04-09-2026/1788508489-0-dalla-sicilia-a-roma-quando-il-viaggio-in-autobus-puo-costare-meno-di-30-euro.jpg

Dalla Sicilia a Roma: quando il viaggio in autobus può costare meno...

Native | 01/09/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/01-09-2026/1788255499-0-dove-comprare-pareti-attrezzate-economiche-online-confronto-tra-negozi-prezzi-e-servizi.jpg

Dove comprare pareti attrezzate economiche online? Confronto tra negozi,...

Native | 29/08/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/28-08-2026/1787925219-0-petrosino-di-mare-e-di-vino-2026-un-estate-di-eventi-partecipazione-e-territorio.jpg

Petrosino di Mare e di Vino 2026: un’estate di eventi,...