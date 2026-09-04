Mazara, al via il servizio Asacom 2026/2027: domande entro il 10 settembre

04/09/2026 16:00:00

Pubblicati l'elenco degli enti accreditati e il modulo di scelta. Le domande vanno presentate entro il 10 settembre, via Pec o a mano agli sportelli dei Servizi sociali.

L’Ufficio Politiche Sociali del Comune di Mazara del Vallo ha reso noto l’elenco degli enti accreditati per il Servizio ASACOm 2026/2027 – l’assistenza specialistica per l’autonomia e la comunicazione destinata agli studenti con disabilità nelle scuole della città.

Non solo: sono stati pubblicati anche i progetti specifici di ciascun ente e il modulo con cui le famiglie degli alunni già individuati dal Comune come aventi diritto potranno esprimere la loro preferenza.

Come e quando presentare la domanda

Le famiglie hanno tempo fino al 10 settembre per trasmettere il modulo, compilato in ogni sua parte. Due le modalità previste:

tramite Pec , all'indirizzo servizisociali@pec.comune.mazaradelvallo.tp.it , inserendo nell'oggetto la dicitura: “SCELTA ente Servizio ASACOm 2026/2027 – Nome del minore con l'iniziale del nome puntato e cognome per intero (es. A. Rossi)” ;

a mano (brevi manu) presso la sede dei Servizi sociali di Via Giotto n.23, nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00, con aperture pomeridiane aggiuntive il lunedì e il mercoledì dalle 15.00 alle 17.00.

Cosa succede dopo

Una volta scaduto il termine, l’Amministrazione procederà all’assegnazione degli operatori agli studenti, tenendo conto delle scelte espresse dalle famiglie e della disponibilità degli enti accreditati.

Per consultare l’elenco completo degli enti ammessi, scaricare il modello di scelta e visionare i singoli progetti, basta cliccare sul link dedicato pubblicato sul sito del Comune. Per le famiglie dei ragazzi con disabilità è il momento di scegliere. La finestra temporale è stretta: il 10 settembre è dietro l’angolo.



