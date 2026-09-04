Marsala, dal 4 al 6 settembre la Biblioteca di Terrenove Bambina apre anche di sera

04/09/2026 02:00:00

Non solo processioni, luminarie e appuntamenti religiosi. A Terrenove Bambina, a Marsala, la festa patronale diventa anche un’occasione per riscoprire libri, memoria e storia della contrada.

Dal 4 al 6 settembre arriva infatti “Biblioteca in Festa”, l’iniziativa promossa dall’Amministrazione comunale nell’ambito dei festeggiamenti in onore di Maria Santissima Bambina.

Per tre sere la Biblioteca comunale di contrada Terrenove resterà eccezionalmente aperta dalle 19 alle 22:30, offrendo a residenti e visitatori la possibilità di entrare negli spazi della struttura e conoscerne servizi e patrimonio.

La biblioteca aperta durante la festa

L’iniziativa rientra nel programma “Marsala Città che Legge”, il riconoscimento attribuito alla città per le attività dedicate alla promozione della lettura.

Durante le aperture serali sarà possibile consultare e conoscere il patrimonio librario e documentario della biblioteca, che comprende anche il Fondo del professor Giuseppe Agosta.

Un modo, insomma, per approfittare della festa anche per scoprire una biblioteca che per molti marsalesi rimane ancora poco conosciuta.

In mostra la storia dell’antica chiesa

Non ci saranno soltanto libri. Nei locali della biblioteca saranno esposti anche alcuni pannelli dedicati alla storia dell’antica chiesa parrocchiale di Terrenove Bambina, costruita nel 1819 e demolita nel 1985.

Spazio anche alla rappresentazione iconografica di Maria Santissima Bambina, legando così la proposta culturale alla storia religiosa e alla memoria della comunità della contrada.

Pubblicazioni gratuite sulla parrocchia

Nel corso delle tre serate saranno inoltre distribuite gratuitamente alcune pubblicazioni curate dalla Parrocchia di Maria Santissima Bambina, guidata da don Tommaso Lombardo.

I volumi ricostruiscono, in particolare, la storia della chiesa e della comunità parrocchiale nel periodo compreso tra il 1945 e il 2012.

“Biblioteca in Festa” sarà quindi un piccolo appuntamento dentro il programma più ampio dei festeggiamenti: tre serate nelle quali alla tradizione religiosa si aggiungono libri, fotografie e memoria locale.



