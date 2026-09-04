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Cultura
04/09/2026 00:25:00

Marettimo, “’A Scurata” chiude il 6 settembre con l'alba a Case Romane

https://www.tp24.it/immagini_articoli/04-09-2026/1788476366-0-marettimo-a-scurata-chiude-il-6-settembre-con-l-alba-a-case-romane.jpg

Non un sipario che cala, ma un’alba che comincia. “’A Scurata” saluta la sua nona edizione domenica 6 settembre a Marettimo, con un appuntamento speciale tra le pietre di Case Romane, quando il sole inizierà a illuminare l’isola.

L’evento conclusivo della rassegna sarà “Lacrimi di sali – l’alba di chi torna”, con l’intervento musicale per chitarra e voce di Gregorio Caimi e Riccardo Sciacca de “I Musicanti”.

 

L’ultima tappa del viaggio “peri peri”

Dopo la chiusura degli spettacoli a Villa Genna, a Marsala, affidata agli Agricantus, il percorso “peri peri” di “’A Scurata” prosegue idealmente verso le Egadi.

L’appuntamento di Marettimo viene promosso ogni anno dall’Associazione C.S.R.T. “Marettimo” nella prima domenica di settembre e, per questa edizione, è stato inserito nella programmazione della rassegna con il patrocinio del Comune di Favignana – Isole Egadi.

La cornice sarà quella particolarmente suggestiva di Case Romane, uno dei luoghi più antichi e simbolici dell’isola.

 

Musica nel silenzio dell’isola

“Lacrimi di sali” è pensato come un piccolo rito collettivo. Niente palcoscenici imponenti, effetti speciali o luci artificiali: saranno l’alba, il vento, il mare e le pietre di Marettimo a fare da scenografia.

La musica di Caimi e Sciacca accompagnerà il passaggio dalla notte al giorno, raccontando idealmente partenze, lontananze e ritorni.

Un tema che, su un’isola, assume inevitabilmente un significato ancora più forte: partire è spesso una necessità, tornare quasi sempre un richiamo.

 

L’ultimo appuntamento della nona edizione

Con l’alba di Marettimo si conclude così la IX edizione di “’A Scurata – Memorial Enrico Russo”, promossa dal Mac – Movimento artistico culturale città di Marsala.

La manifestazione si svolge con il patrocinio del Libero Consorzio Comunale di Trapani e del Comune di Marsala.

Main sponsor è Cantine Pellegrino 1880. Tra gli sponsor MediPower, Savise Express, Zicaffè, Elen Costruzioni, Morana Salus, Molini del Ponte, Catalano Legnami e Casa di cura Morana. Partner della manifestazione We Love Marsala, Marsala Vacanze, Saline Genna e Lo Scribo.it.

Il 6 settembre, dunque, l’ultima scena non sarà propriamente una scena. Sarà Marettimo che si sveglia. E, almeno per una mattina, basterà quella.









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