Un incendio uccide 300 polli

04/09/2026 07:36:00

Un grosso incendio ha distrutto tre capannoni in un impianto di allevamento intensivo per la produzione di uova in località contrada Colla, nel territorio del comune di Piazza Armerina (Enna).

L'allarme è scattato quando le fiamme, per cause ancora in corso di accertamento, si sono propagate con estrema rapidità all'interno della struttura.



I vigili del fuoco sono intervenuti inviando squadre dal distaccamento di Piazza Armerina e dalla sede centrale di Enna supportati da diverse autobotti per il rifornimento idrico e da mezzi speciali per l'attacco aereo.



Decine di uomini hanno lavorato in condizioni estreme, a causa delle altissime temperature e della potenziale instabilità strutturale degli immobili. Nonostante il capillare e faticoso lavoro dei soccorritori, che sono riusciti a circoscrivere l'area evitando che il rogo si estendesse alle adiacenti strutture aziendali, i danni sono ingenti: tre capannoni adibiti al ricovero del pollame sono andati interamente distrutti dal fuoco, subendo il crollo del tetto e la compromissione delle pareti perimetrali. Si stima la perdita di oltre 300.000 polli da allevamento destinati alla produzione di uova. Un altro rogo si è verificato ad Assoro nei pressi di un agriturismo. Sono intervenuti squadre di Enna e di Leonforte.



