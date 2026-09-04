Un incendio uccide 300 polli
Un grosso incendio ha distrutto tre capannoni in un impianto di allevamento intensivo per la produzione di uova in località contrada Colla, nel territorio del comune di Piazza Armerina (Enna).
L'allarme è scattato quando le fiamme, per cause ancora in corso di accertamento, si sono propagate con estrema rapidità all'interno della struttura.
I vigili del fuoco sono intervenuti inviando squadre dal distaccamento di Piazza Armerina e dalla sede centrale di Enna supportati da diverse autobotti per il rifornimento idrico e da mezzi speciali per l'attacco aereo.
Decine di uomini hanno lavorato in condizioni estreme, a causa delle altissime temperature e della potenziale instabilità strutturale degli immobili. Nonostante il capillare e faticoso lavoro dei soccorritori, che sono riusciti a circoscrivere l'area evitando che il rogo si estendesse alle adiacenti strutture aziendali, i danni sono ingenti: tre capannoni adibiti al ricovero del pollame sono andati interamente distrutti dal fuoco, subendo il crollo del tetto e la compromissione delle pareti perimetrali. Si stima la perdita di oltre 300.000 polli da allevamento destinati alla produzione di uova. Un altro rogo si è verificato ad Assoro nei pressi di un agriturismo. Sono intervenuti squadre di Enna e di Leonforte.
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