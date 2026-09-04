Trema la terra in Sicilia, scossa all'alba nel messinese

04/09/2026 09:45:00

La terra ha tremato alle prime luci dell'alba di oggi, 4 settembre 2026, lungo la fascia costiera settentrionale della Sicilia. Un movimento tellurico di magnitudo 3.1 è stato registrato con precisione nella zona di Caronia, in provincia di Messina.

L'evento sismico, rilevato dalla Sala Sismica dell'INGV di Roma, si è verificato esattamente alle ore 05.23 (ora italiana). Secondo la localizzazione effettuata dagli esperti, l'epicentro è stato collocato a circa 6 chilometri a est del centro abitato di Caronia, in corrispondenza delle coordinate geografiche 38.0123 di latitudine e 14.5098 di longitudine. La scossa, inoltre, ha interessato strati sotterranei profondi 9 chilometri.

Nonostante l'intensità del fenomeno, dalle verifiche effettuate sugli enti locali non arrivano al momento segnalazioni di danni a edifici o persone. La scossa, pur essendo stata chiaramente avvertita dalla popolazione locale, non ha quindi provocato conseguenze rilevanti sul territorio.







