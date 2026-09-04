Monte Erice, prova il percorso di notte con l'auto privata: patente ritirata, pilota escluso dalla gara

04/09/2026 11:33:00

Voleva arrivare preparato alla MontErice. Forse troppo. Un pilota regolarmente iscritto alla 68ª edizione della cronoscalata ha deciso di “provare” il percorso di notte, ma non con l’auto da gara: con una vettura privata, lungo la SP31 Valderice-Erice, a velocità sostenuta e con sorpassi anche in curva.

Il risultato? Patente ritirata e, di conseguenza, niente gara.

È accaduto nella notte tra il 3 e il 4 settembre, durante un servizio straordinario dei Carabinieri della Stazione di Erice disposto per contrastare le corse clandestine e le prove abusive che, puntualmente, precedono la MontErice.

Le “prove” notturne prima della cronoscalata

La manifestazione è in programma dal 4 al 6 settembre e, come ogni anno, richiama piloti, appassionati e migliaia di spettatori lungo il percorso che da Valderice sale verso Erice.

Ma proprio nei giorni che precedono la gara la provinciale SP31 diventa spesso, soprattutto nelle ore notturne, una sorta di circuito improvvisato.

Secondo quanto riferiscono i Carabinieri, alcuni automobilisti percorrono il tracciato ad alta velocità, effettuando sorpassi pericolosi e, in alcuni casi, arrivando persino a viaggiare a luci spente.

Il pilota fermato dai Carabinieri

Durante i controlli, i militari hanno fermato un pilota iscritto alla 68ª MontErice mentre percorreva il tracciato con un’auto privata, effettuando sorpassi anche in curva.

Per lui è scattato il ritiro della patente.

Un provvedimento che comporta automaticamente anche l’esclusione dalla cronoscalata, venendo meno uno dei requisiti necessari per partecipare alla competizione.

Insomma, voleva studiare il percorso in anticipo. Adesso potrà guardare la gara da spettatore.

Fermati altri due automobilisti

Nel corso dello stesso servizio sono stati fermati anche altri due automobilisti, non iscritti alla MontErice, sorpresi mentre gareggiavano tra loro lungo la SP31.

I due avrebbero effettuato sorpassi multipli ad alta velocità. Anche per loro è scattato il ritiro della patente di guida.

I Carabinieri hanno inoltre ritirato la carta di circolazione di un motociclo modificato rispetto alle caratteristiche originarie, senza il necessario aggiornamento dei documenti. Contestata anche la modifica dello scarico, che provocava un aumento della rumorosità del mezzo.

Controlli fino alla fine della MontErice

Il servizio rientra nelle misure stabilite anche dalla Prefettura di Trapani nell’ambito del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica.

I controlli dei Carabinieri proseguiranno lungo il percorso della MontErice per tutta la durata della manifestazione e fino alla conclusione della competizione.



