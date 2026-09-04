Etna, torna l'allerta rossa per i voli: cenere verso sud 

04/09/2026 16:26:00

L’Etna torna a mettere in allerta il traffico aereo. Nel pomeriggio di oggi, venerdì 4 settembre, l’INGV ha innalzato nuovamente a rosso il codice VONA, il livello massimo previsto per l’aviazione, a causa di una nuova emissione di cenere dai crateri sommitali.

Per il momento, però, l’aeroporto di Catania-Fontanarossa resta operativo e non risultano restrizioni generalizzate ai voli legate a questa nuova fase dell’attività vulcanica. La situazione può naturalmente cambiare rapidamente e ai passeggeri viene consigliato di controllare lo stato del proprio volo.

Cenere dispersa verso Sud-Sud-Ovest

Il nuovo bollettino dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia – Osservatorio Etneo è stato emesso alle 12:40 UTC, le 14:40 italiane.

L’INGV segnala un’emissione di cenere in corso, osservata attraverso le telecamere di sorveglianza visiva e termica installate sul vulcano.

La cenere viene trasportata dai venti prevalentemente verso Sud-Sud-Ovest. Al momento non viene segnalata una grande nube eruttiva, ma la presenza di materiale vulcanico in atmosfera è sufficiente a far scattare il codice rosso per l’aviazione.

Cosa significa l’allerta rossa

Il codice VONA non equivale automaticamente alla chiusura dell’aeroporto. È un avviso destinato soprattutto alla navigazione aerea e indica che è in corso un’attività vulcanica con possibile presenza di cenere nelle rotte degli aeromobili.

Ed è proprio la cenere il problema principale per gli aerei: quando le condizioni lo richiedono possono essere disposte limitazioni dello spazio aereo, riduzioni degli atterraggi e dei decolli, dirottamenti o cancellazioni.

Al momento questa nuova fase dell’Etna non sta determinando la chiusura di Fontanarossa.

Una giornata di continui cambiamenti

Quella di oggi è stata una giornata particolarmente movimentata sul vulcano. Nelle prime ore del mattino l’allerta per l’aviazione era stata abbassata da rosso ad arancione, con il ripristino della normale operatività dello scalo catanese. Nel primo pomeriggio la nuova emissione di cenere ha invece fatto risalire il VONA al livello rosso.

Insomma, l’Etna continua a fare l’Etna, e per chi deve partire o arrivare a Catania la parola d’ordine è una sola: controllare il proprio volo prima di mettersi in viaggio.

L’Osservatorio Etneo continua a seguire l’evoluzione dell’attività e un nuovo VONA sarà diffuso in caso di variazioni significative.



