Castellammare, ombrelloni e lettini abusivi sulla spiaggia di Guidaloca: sequestri e tre denunce

04/09/2026 10:57:00

A Guidaloca, una delle spiagge più frequentate del litorale di Castellammare del Golfo, c’era chi aveva deciso di ritagliarsi un pezzo di demanio marittimo senza autorizzazione. Ombrelloni e lettini sistemati sulla spiaggia come se tutto fosse perfettamente in regola. Non lo era.

La Guardia Costiera ha sequestrato le attrezzature e denunciato tre persone del posto per occupazione abusiva di demanio marittimo.

Il controllo dopo alcune segnalazioni

L’intervento è stato effettuato nei giorni scorsi dal personale dell’Ufficio Locale Marittimo di Castellammare del Golfo, sotto il coordinamento della Capitaneria di porto di Trapani, nell’ambito dell’operazione “Mare e Laghi Sicuri 2026”.

I controlli sono scattati dopo alcune segnalazioni arrivate alla Capitaneria di Trapani e all’Ufficio marittimo castellammarese.

Durante l’attività di vigilanza lungo il litorale di Guidaloca, i militari hanno accertato la presenza di numerosi ombrelloni e lettini collocati su un’area del demanio marittimo senza alcuna autorizzazione.

Sequestrati 15 ombrelloni e 44 attrezzature

Gli uomini della Guardia Costiera hanno quindi proceduto al sequestro di 15 ombrelloni e 44 attrezzature, che occupavano complessivamente circa 70 metri quadrati di spiaggia.

Tre persone sono state denunciate all’Autorità giudiziaria per occupazione abusiva di demanio, secondo quanto previsto dall’articolo 1161 del Codice della Navigazione.

Le condotte contestate violerebbero inoltre le prescrizioni contenute nell’Ordinanza di sicurezza balneare emanata dall’Autorità marittima.

È il secondo intervento lungo la costa

Quello di Guidaloca non è il primo intervento di questo tipo effettuato quest’estate a Castellammare.

Già nel mese di luglio la Guardia Costiera era intervenuta a Cala Bianca, dove erano stati trovati ombrelloni, lettini, sedie e altre attrezzature sistemate abusivamente sul demanio marittimo.

In quella circostanza erano stati occupati circa 75 metri quadrati di area demaniale. Le attrezzature erano state sequestrate e una persona denunciata.

La Guardia Costiera prosegue così i controlli lungo il litorale trapanese per contrastare le occupazioni irregolari delle spiagge, che finiscono per sottrarre spazi alla libera fruizione del demanio marittimo. In altre parole: la spiaggia pubblica resta pubblica, anche quando qualcuno prova a trasformarla in stabilimento balneare senza concessione.



