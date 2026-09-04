Trapani, in cammino per la ricerca: torna il FitWalking for AIL

04/09/2026 17:11:00

Una camminata nel centro storico di Trapani per trasformare qualche chilometro a piedi in un gesto concreto di solidarietà.

È in programma domenica 27 settembre, dalle 9.30 alle 13, il FitWalking for AIL, iniziativa promossa da AIL – Associazione Italiana contro Leucemie, Linfomi e Mieloma.

Il punto di ritrovo sarà piazza Vittorio Veneto, da dove partirà la camminata solidale attraverso le strade del centro storico. L'obiettivo è mettere insieme attività fisica, sensibilizzazione e raccolta fondi a sostegno della ricerca e dell'assistenza alle persone colpite da tumori del sangue e alle loro famiglie.

L'appuntamento trapanese fa parte della manifestazione nazionale che il 27 settembre coinvolgerà circa 40 città italiane.

La FitWalking for AIL è una camminata non competitiva nata per celebrare la Giornata mondiale della leucemia mieloide cronica e sostenere i progetti di AIL.

A Trapani il programma prevede il ritrovo alle 9.30 in piazza Vittorio Veneto. La mattinata sarà dedicata alla camminata nel cuore della città, con l'iniziativa pensata non come una gara, ma come un momento aperto alla partecipazione di cittadini, famiglie, associazioni e sostenitori.

Le somme raccolte attraverso l'iniziativa vengono destinate ai progetti AIL per la ricerca scientifica e l'assistenza ai pazienti ematologici e ai loro familiari. L'associazione nazionale finanzia studi e laboratori e sostiene i servizi rivolti alle persone che affrontano leucemie, linfomi e mieloma.

La manifestazione si inserisce inoltre nel più ampio rapporto tra ambiente, salute e benessere promosso da AIL. L'associazione sottolinea infatti il valore delle attività all'aperto e del contatto con la natura anche come opportunità di benessere psicologico, accanto alla promozione di uno stile di vita attivo.

Per Trapani non si tratta di una novità. Anche nell'edizione dello scorso anno la FitWalking for AIL aveva previsto un percorso di circa 4 chilometri, con partenza da piazza Vittorio Veneto e passaggio attraverso il centro storico fino a Torre di Ligny, prima del ritorno al punto di partenza.

L'appuntamento del 27 settembre sarà dunque un'altra occasione per portare AIL nelle strade della città e coinvolgere direttamente i trapanesi in una causa che mette insieme prevenzione, movimento e solidarietà.

Appuntamento domenica 27 settembre, dalle 9.30 alle 13, in piazza Vittorio Veneto.

Per informazioni e iscrizioni, AIL Trapani indica il numero 348 183 5629 e l'indirizzo segreteria.ailtp@gmail.com. La manifestazione nazionale prevede una quota solidale di 10 euro.



