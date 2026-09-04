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Sport

» CALCIO A 5
04/09/2026 07:30:00

Marsala Futsal, al via la nuova stagione con tante novità e nuovi obiettivi 

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Il Marsala Futsal è una realtà che negli anni è riuscita a ritagliarsi un ruolo da protagonista nel panorama del calcio a 5 siciliano e nazionale. La storia del sodalizio lilibetano è quella di una crescita costante, di un percorso partito dal lavoro con i giovani e culminato nella conquista della Coppa Italia di Serie C1 nella stagione 2022/2023, approdo di diritto in Serie B. Dopo una grande annata è arrivato poi il ripescaggio in Serie A2, segnando un'ulteriore tappa di un'escalation sportiva che oggi punta a fare della società un punto di riferimento provinciale e regionale per il Futsal. Domenica scorsa ha presentato la stagione sportiva 2026/27 alla presenza della sindaca Andreana Patti, del presidente del Consiglio comunale Giovanni Maniscalco, dell'assessore allo Sport Gabriele Di Pietra e del presidente della commissione consiliare Sport, Lillo Gesone, a testimonianza dell'importanza che il club riveste oggi per la città. 

Durante la serata è stato anche compiuto un gesto significativo per la sicurezza degli atleti: la famiglia Isacco ha infatti donato un defibrillatore al Marsala Futsal. Dopo diversi interventi è arrivato il momento più atteso dai tifosi, quello della squadra che affronterà il campionato di Serie A2 Girone D, composto da dodici formazioni siciliane e calabresi. A difendere la porta sarà Nicolas Cosenza. Confermato il capitano Alessandro Patti insieme a Matteo De Bartoli, Gabriele Foderà e al giovane Vincenzo Marino. Tra i ragazzi del vivaio approda stabilmente in prima squadra Vincenzo Genna. Numerosi gli innesti di spessore provenienti anche da realtà di Serie A e A2 Elite: Jacopo Giubilei, Enrico Rizzi, Edoardo Pacioni, Juan Cruz Caropi, Tiziano Chilelli, Daniele Zullo, Gustavo Bavaresco e Joao Luis Bonato. A guidare il gruppo sarà mister Fiorenza, chiamato a trasformare in risultati le ambizioni della società.

 Marsala Futsal debutterà il 3 ottobre sul campo del Futsal Mazara in un derby che promette spettacolo. La prima gara casalinga è invece in programma il 10 ottobre al Palasport San Carlo. Prima ancora, a settembre, scatterà la Coppa Italia e anche in quel caso il primo avversario sarà il Mazara. Con una delle tifoserie più calorose della categoria, una società ormai consolidata e una squadra costruita per puntare in alto, il Marsala Futsal si prepara così ad affrontare la stagione più ambiziosa della sua storia, con un obiettivo dichiarato da tutti: vincere.









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