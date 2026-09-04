A Pantelleria l'evento nazionale del PNRR "Isole Verdi"

04/09/2026 13:00:00

Sarà Pantelleria il palcoscenico nazionale per le conclusioni del programma “Isole Verdi” del PNRR. Il 10 e 11 settembre, l’isola ospiterà un evento di rilievo nazionale per tracciare un bilancio sugli interventi realizzati e, soprattutto, per delineare le strategie future per lo sviluppo sostenibile dei territori insulari.

L’incontro, organizzato dal Comune di Pantelleria con il supporto del Politecnico di Torino e il patrocinio del Dipartimento Unità di Missione PNRR del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, porterà sull'isola rappresentanti delle istituzioni, del mondo della ricerca e degli enti tecnici coinvolti nel percorso.

“La scelta di Pantelleria come sede di questo appuntamento nazionale è il riconoscimento del lavoro concreto svolto sul nostro territorio,” ha dichiarato il Sindaco. “Siamo orgogliosi di ospitare un confronto che non solo valuterà quanto fatto finora, ma getterà le basi per garantire la continuità di queste fondamentali politiche green.”

Risultati concreti sull'isola

Il momento di confronto sarà l’occasione per verificare l'impatto reale degli investimenti del PNRR, con Pantelleria che si pone come esempio virtuoso. Grazie al programma “Isole Verdi”, sull'isola sono già stati realizzati numerosi interventi significativi, tra cui:

L’impianto ibrido eolico-fotovoltaico.

L’impianto fotovoltaico presso il Mattatoio comunale.

La pensilina fotovoltaica nell’area antistante l’Ospedale.

Il finanziamento per i bus elettrici destinati alla mobilità sostenibile.

“Raggiungere questi obiettivi in un’isola come Pantelleria assume un valore particolare,” sottolinea il Comune. “Le distanze, gli approvvigionamenti e le complessità logistiche rendono più difficile realizzare interventi di questa portata. Proprio per questo, l’esperienza maturata qui può offrire un contributo concreto al confronto nazionale sul futuro delle isole minori.”

Costruire il futuro oltre il PNRR

Oltre a celebrare i successi raggiunti, la due giorni sarà incentrata su una domanda cruciale: come garantire che questa transizione diventi permanente? Il tema centrale sarà infatti la continuità delle politiche ecologiche anche dopo la fine del PNRR, esplorando le modalità per capitalizzare gli investimenti di questi anni in termini di strumenti, competenze e nuove opportunità.

Al tavolo del confronto siederanno il Comune di Pantelleria, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, il Politecnico di Torino, insieme a rappresentanti delle altre amministrazioni insulari, degli enti di ricerca e dei soggetti tecnici coinvolti.

La sfida, come evidenziato nel comunicato, è trasformare questa straordinaria stagione di finanziamenti in una capacità stabile di programmazione, investimento e miglioramento del territorio. L'obiettivo è fare in modo che quanto realizzato continui a produrre benefici nel tempo e diventi la base per nuove progettualità e risorse, sempre più adatte alle esigenze specifiche delle isole.

“Pantelleria intende continuare a lavorare affinché questa stagione straordinaria di investimenti si traduca in una capacità strutturale di programmare il futuro del nostro territorio,” ha concluso il Sindaco. “Vogliamo costruire un modello che possa essere replicato e che ispiri un impegno duraturo per la sostenibilità in tutte le nostre isole.”







