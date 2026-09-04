Trapani-Bergamo, odissea per i passeggeri Ryanair: volo parte con quasi sei ore di ritardo

04/09/2026 17:18:00

Non c'è pace per i passeggeri della tratta Trapani-Bergamo e viceversa. Dopo il ritardo del Bergamo-Trapani per colpa di due passeggeri che dovevano fumarsi una sigaretta in pista, il volo Trapani Bergamo ha subito 6 ore di ritardo.

Una lunga attesa all'aeroporto di Trapani-Birgi e l'arrivo a Bergamo nel cuore della notte. Disagi per i passeggeri del volo Ryanair FR9197, che avrebbe dovuto lasciare lo scalo trapanese alle 20:10 di giovedì 3 settembre e che è invece decollato soltanto all'1:57 del 4 settembre.

Secondo quanto segnalato da alcuni passeggeri, alla base del ritardo ci sarebbe stato un problema tecnico. Una volta arrivati a Birgi, i viaggiatori hanno appreso che la partenza sarebbe stata posticipata, senza però avere inizialmente indicazioni precise sui tempi.

Ore di attesa a Birgi

Con il passare delle ore il ritardo si è accumulato. I passeggeri hanno atteso per tutta la serata e buona parte della notte prima di poter salire sull'aereo diretto in Lombardia.

Il volo FR9197 è riuscito a decollare da Trapani soltanto all'1:57, quasi sei ore dopo l'orario programmato. L'atterraggio all'aeroporto di Bergamo-Orio al Serio è avvenuto alle 3:36 del mattino.

Un orario che ha provocato ulteriori disagi ai viaggiatori, arrivati a destinazione a notte fonda, con le conseguenti difficoltà anche per gli spostamenti dall'aeroporto.

Il problema tecnico e le poche informazioni

A rendere particolarmente pesante l'attesa, secondo quanto riferito dai passeggeri coinvolti, sarebbero state anche le scarse informazioni ricevute durante le ore trascorse nello scalo trapanese.

La partenza sarebbe stata rinviata a causa di un problema tecnico, senza che siano stati forniti ulteriori dettagli sulla natura del guasto.

Alla fine il collegamento non è stato cancellato, ma il ritardo accumulato è stato di quasi sei ore: partenza prevista alle 20:10, decollo effettivo all'1:57 e arrivo a Bergamo alle 3:36. I passeggeri adesso potranno chiedere il rimborso.



