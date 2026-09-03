La Sigel Seap Marsala Volley presenta la squadra in Sala Giunta

03/09/2026 09:30:00

Nella prestigiosa cornice della Sala Giunta del Palazzo Municipale, il Marsala Volley ha tolto ufficialmente i veli alla nuova ed imminente stagione sportiva. Una presentazione istituzionale di alto profilo, andata in scena alla presenza della Sindaca della Città Andreana Patti, e dell’Assessore allo Sport Gabriele Di Pietra, a suggello del legame profondo che unisce il club lilibetano al territorio. Al tavolo dei lavori, accanto ai vertici istituzionali, il Presidente del sodalizio Massimo Alloro, Coach Dino Guadalupi ed il Dott. Enzo Castiglione della Sigel in rappresentanza di tutti gli sponsor, connubio solido che rappresenta il pilastro di un progetto sportivo ambizioso, pronto a misurarsi con la rinnovata e stimolante Serie A2 Fineco a girone unico. Nel corso dell'incontro, al centro del dibattito vi è stato il forte valore identitario e promozionale del brand Marsala, che il club porterà con orgoglio in giro per l'intero stivale lungo tutto l'arco della stagione. Un concetto particolarmente caro alla Sindaca Andreana Patti, la quale ha voluto ribadire il pieno sostegno dell’Amministrazione comunale ad una realtà, come il Marsala Volley che costituisce un’eccellenza ed un veicolo di promozione straordinario per la città. Di spessore anche l’intervento del deputato regionale Dario Safina, il quale, associandosi alle parole della prima cittadina, ha voluto rimarcare la necessità di un impegno concreto volto a modernizzare il quadro normativo regionale. Secondo Safina, le leggi esistenti a sostegno dello sport risultano ormai anacronistiche rispetto alla qualità e alla complessità organizzativa oggi raggiunta dai progetti sportivi di vertice, garantendo la massima disponibilità istituzionale per un cambio di passo legislativo. Spazio poi all'atteso momento agonistico, con Coach Guadalupi e la dirigenza che hanno introdotto il gruppo squadra pronto a tuffarsi nel lavoro in campo ed in palestra. L'evento si è concluso con la presentazione ufficiale del roster biancoazzurro e le tradizionali foto di rito, che hanno immortalato la squadra insieme alla Sindaca Patti, all’Assessore Di Pietra ed ai dirigenti del Marsala Volley, inaugurando ufficialmente il cammino verso il nuovo campionato.



