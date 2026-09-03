Vela. Il marsalese Filippo Noto è il nuovo Campione Italiano ILCA 4

03/09/2026 16:13:00

Filippo Noto, giovane velista della Società Canottieri Marsala, domina i Campionati Italiani Giovanili in Singolo Kinder Joy of Moving 2026, conquistando, nelle acque di Marina di Ravenna, il titolo di Campione d’Italia nella classe ILCA 4.



Un’impresa straordinaria, che lo ha visto primeggiare su altri 473 giovani atleti provenienti da 105 circoli italiani, impegnati nelle classi Optimist, ILCA 4, ILCA 6, Techno 293 e iQFOiL Youth.

Fin dall’inizio delle regate, Filippo ha mostrato una maturità tattica straordinaria, che gli ha permesso di stare al comando sia della classifica assoluta che di quella Under 16. Infine, nella penultima giornata il velista ha messo a segno due vittorie su due prove, staccando nettamente tutti gli altri velisti della sua categoria.

Il titolo di Campione Italiano ILCA 4 rappresenta per Filippo Noto il coronamento di una stagione perfetta. Lo scorso aprile, nelle acque spagnole di Murcia, aveva conquistato il titolo europeo ILCA 4 Under 16. A maggio era poi seguito il successo di categoria nella tappa dell’Italia Cup a Marina di Camerota. Dietro a questi grandi traguardi c'è un lavoro quotidiano fatto di passione e sacrifici, guidato dal suo allenatore Mario Noto, nonché papà e campione di vela a sua volta.

L'impresa di Filippo Noto è motivo di grande orgoglio per la città di Marsala e per la Società Canottieri, che proprio quest’anno celebra gli 80 anni dalla sua costituzione: “Questo successo eccezionale premia gli sforzi di Filippo - ha commentato il presidente della Canottieri, Renzo Carini-, grazie alla guida tecnica del papà Mario, suo allenatore, e al costante supporto della mamma Luisa e di tutta la sua famiglia. A Filippo Noto i più affettuosi complimenti da parte di tutta la famiglia della Società Canottieri Marsala. Grazie, Filippo, per aver scritto un’altra splendida pagina di storia della nostra Società!”.



Un bellissimo risultato è stato conseguito anche dalla velista Giorgia Tumbarello, sempre nella top ten durante tutta la regata, che ha chiuso 7^ ILCA 4 Femminile. Infine, bella prestazione anche per Giorgio Di Girolamo, che ha gareggiato nella classe Optimist nella flotta Gold, chiudendo al 49° posto in classifica generale.



