Marettimo, torna la Sagra del pesce azzurro allo Scalo Vecchio

03/09/2026 17:16:00

Una festa che a Marettimo sa di mare, memoria e comunità. Venerdì 4 settembre, alle 21, torna allo Scalo Vecchio la Sagra del pesce azzurro, storico appuntamento dell’isola nato alla fine degli anni Ottanta e oggi rilanciato dall’associazione San Giuseppe Marettimo ETS.

Pesce preparato al momento sulle griglie, musica e soprattutto il recupero di una tradizione legata alla vita dei pescatori. La sagra entra nel programma di “Aspettando San Giuseppe”, il calendario di iniziative che accompagna Marettimo verso i festeggiamenti dedicati al patrono.

Una storia iniziata alla fine degli anni Ottanta

La Sagra del pesce azzurro nacque per iniziativa dell’associazione C.S.R.T. “Marettimo” e negli anni diventò uno degli appuntamenti più sentiti dalla comunità isolana.

Al centro c’era ciò che per Marettimo è stato per generazioni lavoro, sostentamento e cultura: il mare e la pesca.

Oggi l’associazione San Giuseppe Marettimo raccoglie quel testimone con l’intenzione di riportare la manifestazione allo spirito originario, creando anche un momento d’incontro tra chi vive sull’isola, i marettimari che vi fanno ritorno e i visitatori.

«Riproporre la Sagra del pesce azzurro significa dare continuità a una storia profondamente legata a Marettimo», spiega Paolo Vaccaro, presidente dell’associazione San Giuseppe Marettimo ETS.

Le storie dei pescatori da tramandare ai giovani

Il recupero della festa ha anche un obiettivo preciso: evitare che insieme alle vecchie generazioni scompaiano racconti e conoscenze che per decenni sono passati quasi esclusivamente attraverso la memoria orale.

«Chi è nato a Marettimo è cresciuto ascoltando dagli anziani, quasi tutti pescatori, i racconti sul pesce azzurro e sulle grandi battute di pesca», ricorda Vaccaro.

Storie che appartengono all’identità dell’isola e che, secondo l’associazione, possono essere raccontate anche alle nuove generazioni proprio attraverso occasioni popolari come questa.

Pesce sulle griglie e musica allo Scalo Vecchio

La formula della serata resta volutamente semplice.

Il pesce azzurro sarà preparato e cotto al momento sulle griglie dagli organizzatori e dai volontari locali. A fare da cornice sarà lo Scalo Vecchio, storico molo dei pescatori di Marettimo.

Ad accompagnare la sagra ci sarà anche la musica di Alberto Anguzza.

«Ci auguriamo possa richiamare l’interesse di tanti visitatori», spiega Vincenzo Poliseri, segretario dell’associazione, indicando proprio nello Scalo Vecchio il luogo naturale per una manifestazione nata dal rapporto dell’isola con la pesca.

La Sagra del pesce azzurro dentro “Aspettando San Giuseppe”

L’appuntamento è promosso dall’Associazione San Giuseppe Marettimo ETS con il patrocinio del Comune di Favignana – Isole Egadi.

Collaborano la Diocesi di Trapani – Parrocchia Maria SS. delle Grazie di Marettimo, l’associazione C.S.R. “Marettimo” e l’Area Marina Protetta Isole Egadi.



