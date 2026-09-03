Marsala, sport e divertimento all'Oratorio Salesiano con "Libertà di movimento e di azione"

03/09/2026 04:00:00

Sport, giochi e soprattutto voglia di stare insieme. Prosegue all’Oratorio Salesiano di Marsala la manifestazione “Libertà di movimento e di azione”, che sta coinvolgendo bambini, ragazzi e famiglie in una serie di appuntamenti dedicati all’attività sportiva e all’aggregazione.

Si è conclusa la sesta giornata dell’iniziativa, con i Giochi senza frontiere dedicati ai bambini e ai ragazzi dai 6 ai 14 anni.

Torneo Under 17 e la partita “Da padre in figlio”

Nel corso della serata si è disputata anche la prima fase del torneo Under 17, insieme alla particolare partita denominata “Da padre in figlio”, che ha coinvolto genitori e ragazzi in un momento di sport e condivisione.

Un appuntamento pensato non soltanto per la competizione, ma anche per rafforzare attraverso lo sport il rapporto tra generazioni e creare occasioni di incontro all’interno della comunità.

Il ringraziamento all’Oratorio Salesiano

La società Città di Marsala, per ringraziare don Stefano e l’Oratorio Salesiano per la disponibilità e per avere ospitato le diverse iniziative, ha donato alla struttura un pallone da calcio a 5.

La società ha inoltre espresso la propria gratitudine a quanti stanno collaborando alla riuscita della manifestazione, ribadendo l’impegno nella promozione dello sport, della partecipazione e dei suoi valori educativi.

Gli appuntamenti sono proseguiti anche il 2 settembre, sempre all’interno dell’Oratorio Salesiano di Marsala, con una nuova sessione dei Giochi senza frontiere dalle 17 alle 19.



