Marsala, sport e divertimento all'Oratorio Salesiano con "Libertà di movimento e di azione"
Sport, giochi e soprattutto voglia di stare insieme. Prosegue all’Oratorio Salesiano di Marsala la manifestazione “Libertà di movimento e di azione”, che sta coinvolgendo bambini, ragazzi e famiglie in una serie di appuntamenti dedicati all’attività sportiva e all’aggregazione.
Si è conclusa la sesta giornata dell’iniziativa, con i Giochi senza frontiere dedicati ai bambini e ai ragazzi dai 6 ai 14 anni.
Torneo Under 17 e la partita “Da padre in figlio”
Nel corso della serata si è disputata anche la prima fase del torneo Under 17, insieme alla particolare partita denominata “Da padre in figlio”, che ha coinvolto genitori e ragazzi in un momento di sport e condivisione.
Un appuntamento pensato non soltanto per la competizione, ma anche per rafforzare attraverso lo sport il rapporto tra generazioni e creare occasioni di incontro all’interno della comunità.
Il ringraziamento all’Oratorio Salesiano
La società Città di Marsala, per ringraziare don Stefano e l’Oratorio Salesiano per la disponibilità e per avere ospitato le diverse iniziative, ha donato alla struttura un pallone da calcio a 5.
La società ha inoltre espresso la propria gratitudine a quanti stanno collaborando alla riuscita della manifestazione, ribadendo l’impegno nella promozione dello sport, della partecipazione e dei suoi valori educativi.
Gli appuntamenti sono proseguiti anche il 2 settembre, sempre all’interno dell’Oratorio Salesiano di Marsala, con una nuova sessione dei Giochi senza frontiere dalle 17 alle 19.
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