Marsala, addio a Mariano Sturiano

03/09/2026 12:40:00

È venuto a mancare all’età di 79 anni Mariano Sturiano, circondato dall’affetto della sua famiglia.



Professore appassionato, poeta, uomo di teatro e sognatore, lascia un ricordo profondo in quanti hanno condiviso con lui la vita, l’amicizia e le sue passioni.

La camera ardente è stata allestita presso l’Ospedale Paolo Borsellino di Marsala.



A ricordarlo sono i figli con parole cariche di affetto:

«C’è un momento nella vita dei figli in cui questi ultimi diventano i genitori dei propri genitori. È triste e molto doloroso, ma è anche un momento ricco di attimi di rinnovata intimità e sconfinata tenerezza.

Ciao anima bella, marito innamorato, nonno divertente, prof appassionato, amico di tutti, poeta, uomo di teatro, sognatore. Ma soprattutto, grande papà. Sarà dura per noi figli non poter più pronunciare questa dolcissima parola…».

Lo salutano Daniela, Giuseppe e Antonio, insieme alla mamma, Ignazio, Chiara e gli amati nipoti.



I funerali saranno celebrati domani, 4 settembre, alle ore 11:30, presso la Chiesa Opera Santuario di Birgi, a Marsala.



Il servizio funebre è curato dall’impresa funebre Grupposo, con sede a Marsala.