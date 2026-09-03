Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
In vino veritas
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Mafia a Petrosino
Marsala 2026
Referendum sulla giustizia
Scandalo referti
Sindaca Patti
Vinitaly 2026
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Politica
03/09/2026 06:00:00

Erice guarda al 2027, il centrosinistra prepara il programma e valuta le primarie

https://www.tp24.it/immagini_articoli/02-09-2026/erice-guarda-al-2027-il-centrosinistra-prepara-il-programma-e-valuta-le-primarie-450.jpg

Le elezioni comunali sono ancora lontane, ma a Erice la campagna elettorale è già iniziata. Il centrosinistra che governa la città ha riunito partiti e movimenti della coalizione per gettare le basi del progetto politico con cui si presenterà alle amministrative del 2027. Sul tavolo ci sono il programma, le priorità per il territorio e anche il metodo con cui scegliere il candidato sindaco, senza escludere le primarie di coalizione.

 

Il centrosinistra che sostiene la giunta uscente si è riunito per tracciare la rotta verso le amministrative del 2027. Sul tavolo la stesura del programma e dieci priorità chiave: dall'acqua ai rifiuti, fino al campus universitario e alla sanità.

Con l'appuntamento con le urne fissato per il 2027, la macchina politica ericina è già in movimento. Nella serata del 1° settembre si è tenuta una riunione con l'obiettivo di iniziare a pianificare il percorso elettorale che porterà al rinnovo del Consiglio comunale e alla scelta del nuovo sindaco.

Un incontro partecipato che, secondo la nota diffusa dal tavolo politico, ha confermato la compattezza dell'alleanza uscente, pur aprendo ufficialmente la fase delle candidature. Durante il confronto sono infatti emerse diverse disponibilità a correre per la carica di primo cittadino. Per gestire la pluralità di nomi, la coalizione non esclude il ricorso alle primarie di coalizione.

 

Il programma politico

Al di là dei nomi, il punto centrale della riunione è stata la decisione di redigere nei prossimi giorni un documento politico-programmatico da presentare alla città. Un testo che, se da un lato rivendicherà i risultati amministrativi raggiunti dal 2022 a oggi, dall'altro intende affrontare apertamente i nodi ancora irrisolti del territorio, aprendo il dibattito a cittadini, associazioni e forze sociali.

La coalizione ha individuato dieci punti strategici sui quali concentrare l'azione futura:

  • Servizio idrico: revisione delle tariffe e gestione della partita ex EAS, oltre al nodo dei costi di Siciliacque e al ruolo nell'ATI Idrico per calmierare le bollette.
  • Gestione dei rifiuti: cambio di passo sulla raccolta differenziata e riduzione della TARI all'interno del nuovo appalto d'ambito provinciale.
  • Università e campus: rilancio del polo universitario (che conta 14 corsi) con l'obiettivo di creare un vero campus focalizzato su Medicina.
  • Sanità: potenziamento dell'ospedale Sant'Antonio Abate.
  • Costa e demanio: interventi contro l'erosione costiera e valorizzazione del litorale per il turismo balneare.
  • Dissesto idrogeologico: piano straordinario di prevenzione degli incendi e messa in sicurezza del versante Erice-Pizzolungo.
  • Infrastrutture e turismo: integrazione tra aeroporto e porto per destagionalizzare i flussi turistici durante tutto l'anno.
  • Sviluppo industriale: rilancio ed espansione dell'area artigianale e industriale di Milo.
  • Agroalimentare: promozione del paniere dei prodotti tipici locali come volano economico e identitario.
  • Sociale e trasporti: interventi strutturali contro il disagio giovanile nel Distretto D50 e potenziamento della mobilità integrata tra FuniErice e bus ATM per collegare vetta, costa e frazioni.

 

Prossimi passi

Dal vertice emerge una linea di totale apertura: la coalizione si dice pronta ad accogliere sia nuove forze politiche e civiche sia ulteriori candidature a sindaco, purché allineate ai valori dello schieramento e al programma condiviso.

"Nessuna preclusione, chi ama Erice è il benvenuto", recita la nota finale.

Nei prossimi giorni è prevista una nuova riunione operativa per avviare la stesura del documento programmatico e stabilire le regole per l'eventuale indizione delle primarie.









Native | 01/09/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/01-09-2026/1788255499-0-dove-comprare-pareti-attrezzate-economiche-online-confronto-tra-negozi-prezzi-e-servizi.jpg

Dove comprare pareti attrezzate economiche online? Confronto tra negozi,...

Native | 29/08/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/28-08-2026/1787925219-0-petrosino-di-mare-e-di-vino-2026-un-estate-di-eventi-partecipazione-e-territorio.jpg

Petrosino di Mare e di Vino 2026: un’estate di eventi,...

Native | 28/08/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/26-08-2026/1787730143-0-come-scegliere-la-scuola-calcio-giusta-per-il-proprio-figlio-o-la-propria-figlia.png

Come scegliere la scuola calcio giusta per il proprio figlio o la propria...