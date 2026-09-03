Monte Erice, tutto pronto: record di storiche e cento ufficiali di gara per la sicurezza

03/09/2026 10:55:00

La Monte Erice accende i motori, ma prima ancora dei cronometri mette in campo una macchina organizzativa imponente. Alla 68ª edizione della cronoscalata, in programma dal 4 al 6 settembre, saranno circa 100 gli ufficiali di gara impegnati lungo il percorso, mentre la competizione riservata alle auto storiche fa già segnare un record: 107 iscritti.

Numeri che raccontano bene le due anime della manifestazione: da una parte lo spettacolo sportivo, dall’altra la necessità di garantire sicurezza a piloti, addetti ai lavori e soprattutto al pubblico che, come ogni anno, affollerà i tornanti tra Valderice ed Erice.

La gara, organizzata dall’Automobile Club Trapani, è valida per il Campionato Italiano Velocità Salita Auto Storiche, il Tricolore Auto Classiche, il Campionato Italiano Velocità Montagna Sud per le moderne e i rispettivi campionati siciliani.

Cento ufficiali e 35 postazioni lungo il percorso

Sul fronte della sicurezza, il direttore di gara Fabrizio Fondacci ha illustrato un dispositivo particolarmente articolato.

«Sono impegnati circa 100 ufficiali di gara – spiega Fondacci – dislocati sulle 35 postazioni lungo il percorso, oltre che nelle zone di partenza e arrivo, paddock e parco chiuso».

A questi si aggiungono otto operatori con quattro mezzi antincendio, il personale di SOS Valderice, due moduli antincendio attrezzati e due cisterne con riserva d’acqua messe a disposizione dai Comuni di Valderice ed Erice.

Lungo il percorso saranno inoltre presenti sei carro attrezzi e diversi fuoristrada per il recupero rapido delle vetture in caso di guasti o incidenti.

Insomma, alla Monte Erice non corre soltanto chi sta dentro l’abitacolo. Corre, e deve funzionare alla perfezione, anche tutta la macchina della sicurezza.

Strada chiusa dalle 5.30

Fondacci richiama anche gli spettatori al rispetto rigoroso delle regole.

Sabato e domenica la strada verrà chiusa al pubblico alle 5.30. Chi deve raggiungere il posto di lavoro potrà transitare fino alle 6.45. Da quel momento in poi non saranno più ammessi mezzi lungo il percorso, compresi quelli dei piloti che soggiornano a Erice.

Particolare attenzione anche ai parcheggi: bisognerà rispettare le aree indicate e lasciare libere le strade destinate al passaggio dei mezzi di soccorso.

È vietato sostare nelle aree delimitate dalle reti arancioni o dalle bandelle, così come dietro i balloni di paglia o in zone non indicate come sicure.

Divieto assoluto anche di accendere fuochi e fornacelle lungo il percorso.

Gli spettatori dovranno infine rispettare in ogni momento le indicazioni impartite dagli ufficiali di gara e dalle forze dell’ordine.

Le storiche fanno il pieno: 107 iscritti

Sul piano sportivo, uno dei dati più interessanti riguarda l’11ª Salita Storica Monte Erice, che raggiunge il record di 107 iscritti.

La prova trapanese rappresenta il settimo appuntamento del Campionato Italiano Velocità Salita Auto Storiche e uno dei passaggi decisivi della stagione.

Venerdì 4 settembre sarà dedicato alle verifiche sportive e tecniche in Piazza Vittorio Emanuele, dalle 8 alle 17.30. Alle 18.30 è previsto il briefing dei piloti all’Auditorium della scuola “G. Pagoto” di Erice.

Sabato saranno disputate due manche di ricognizione lungo i 5.730 metri della SR1 Immacolatella, mentre domenica sarà il momento delle due gare valide per l'assegnazione dei punti dei campionati italiani e siciliani.

Riolo torna dove vinse nel 2025

Tra i protagonisti più attesi c’è naturalmente Salvatore “Totò” Riolo, vincitore a Erice nel 2025 sulla PRC A6 e campione del 4° Raggruppamento.

Riolo torna in provincia di Trapani con l’obiettivo di consolidare la propria posizione in campionato e provare ancora una volta a dettare legge sui tornanti ericini.

Attenzione anche ad Antonio Lavieri, al via sulla Lucchini SN88 Alfa Romeo, e al ritorno del pilota di casa Giuseppe Gulotta, che guiderà una Stenger ES 861.

Tra i siciliani figurano inoltre Andrea Barbaccia, Salvatore Asta, Pierluigi Fullone, Nicolò Catania e Giuseppe Valenti, quest’ultimo impegnato sulla Peugeot 205 e a caccia di punti importanti proprio nella gara di casa.

Fiat X1/9, Porsche, BMW e le immancabili “piccole”

Numerosa e variegata anche la pattuglia del 3° Raggruppamento.

Ci saranno le Fiat X1/9 di Gaetano Palumbo, Ciro Barbaccia, Luigi Cosentino, Gaspare Piazza e Dario Sagone Messana, mentre Salvatore Caristi sarà nuovamente al volante della sua Fiat 128.

Spazio anche alle intramontabili bicilindriche con Antonio Virgilio sulla Fiat 126 e il valdericino Antonino Oddo sulla Fiat 500.

Tra le vetture turismo spiccano l’Opel Kadett GTE di Alfredo Altopiano, l’Alfasud TI di Pasquale Capizzi e la Volkswagen Golf GTI di Salvatore Mortellaro.

Nocentini contro Mossler nel 1° Raggruppamento

Nel 1° Raggruppamento, quello delle vetture costruite fino al 1972, si annuncia un confronto particolarmente spettacolare tra Tiberio Nocentini, leader di categoria sulla Chevron B19 Cosworth, e l’austriaco Harald Mossler, al volante della Daren Mk3.

Tra le presenze più attese anche quella del pilota e preparatore palermitano Domenico “Mimmo” Guagliardo, che porterà a Erice una Porsche 911 sulla quale saranno provate alcune soluzioni tecniche in vista della stagione rally 2027.

Cassibba guida le Auto Classiche

La Monte Erice sarà anche il terzultimo appuntamento del Campionato Italiano Auto Classiche.

Il leader è il comisano Giovanni Cassibba, al volante dell’Osella PA20/S BMW, che proverà proprio sulle strade trapanesi ad allungare ulteriormente in classifica.

Tra le altre biposto saranno presenti anche le Osella dei nisseni Santo Ferraro e Giuseppe D’Anca.

Alla vigilia della gara, dunque, la Monte Erice si presenta con numeri importanti: 107 auto storiche, centinaia di persone impegnate nell’organizzazione e una sfida sportiva che entra nella fase decisiva dei campionati.

Da venerdì cominceranno le verifiche. Sabato arriverà il rumore dei motori. Domenica il cronometro emetterà i suoi verdetti. Ma, prima di tutto, c’è una gara che riguarda tutti: quella per assistere allo spettacolo senza trasformare un tornante in un rischio.



