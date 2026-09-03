Meteo Sicilia: sole e caldo senza eccessi in provincia di Trapani

03/09/2026 08:10:00

Settembre abbassa un po’ il volume, ma l’estate non ha alcuna intenzione di lasciare il palco. Oggi, giovedì 3 settembre, la Sicilia avrà una giornata in prevalenza stabile e soleggiata, con caldo ancora importante nelle zone interne ma temperature più gradevoli lungo la costa trapanese. A Trapani sono attesi circa 30-31 gradi, a Marsala 31, mentre nell’entroterra della provincia si potrà salire fino a 34-35 gradi.

Nessuna allerta meteo-idrogeologica interessa la Sicilia: le criticità gialle previste oggi dalla Protezione Civile nazionale riguardano la Calabria.

Sul fronte incendi, invece, Trapani resta in PREALLERTA secondo l’avviso regionale n. 192 valido per oggi.

Marsala, alle 7 ci sono 21 gradi

Il risveglio a Marsala è decisamente più gradevole rispetto alla fornace di fine agosto: alle 7 la temperatura è di circa 21 gradi.

La giornata sarà ampiamente soleggiata, con una massima prevista di 31 gradi e una minima intorno ai 24. Le precipitazioni saranno sostanzialmente assenti.

Il caldo resta quindi pienamente estivo, ma senza gli eccessi dei giorni scorsi. Per chi aveva dimenticato l’esistenza dei 21 gradi, questa mattina è arrivato un piccolo promemoria.

Trapani, massima intorno ai 30-31 gradi

A Trapani cielo sereno o poco nuvoloso per quasi tutta la giornata.

Le previsioni più aggiornate indicano una temperatura compresa tra 25 e 30-31 gradi, con precipitazioni assenti.

Nell’entroterra farà più caldo: a Partanna sono previsti circa 31 gradi, mentre Campobello di Mazara potrà raggiungere i 35.

Sicilia, caldo ancora forte nelle zone interne

Il caldo africano non è scomparso. Si è semplicemente ritirato dalle coste occidentali.

Il radiosondaggio di Trapani Birgi delle 00 misura ancora 21,6 gradi a circa 1.588 metri di quota, con zero termico a 4.397 metri. L’aria in alta quota si è però raffreddata rispetto a ieri, segnale di una maggiore possibilità di instabilità nei prossimi giorni se arriveranno gli inneschi necessari.

Per oggi è inoltre segnalato un livello giallo per temperature massime elevate nelle aree interne della Sicilia. Si tratta di una segnalazione meteorologica sull’intensità del fenomeno e non di un’allerta di Protezione Civile per rischio idrogeologico.

Pioggia, nessuna allerta in Sicilia

La Protezione Civile nazionale non indica alcuna criticità meteo-idrogeologica sulla Sicilia per giovedì 3 settembre. Le allerte gialle per temporali e rischio idrogeologico riguardano esclusivamente alcuni settori della Calabria.

Per Marsala e Trapani la probabilità di pioggia resta praticamente nulla.

L’ombrello, dunque, può continuare le ferie. Beato lui.

Vento da Nord e mare poco mosso

Sulla costa trapanese continuerà a soffiare una ventilazione prevalentemente settentrionale.

A Trapani sono previsti venti fino a circa 20 km/h, mentre sulle isole minori le raffiche più significative riguarderanno Pantelleria, dove potranno raggiungere circa 44 km/h.

Il mare lungo la costa trapanese sarà generalmente poco mosso, con onde attorno ai 30-50 centimetri. Condizioni più vivaci sono possibili nel Canale di Sicilia e attorno a Pantelleria.

Incendi, Trapani resta in preallerta

La Protezione Civile regionale ha pubblicato ieri l’avviso n. 192, valido dalle 00 di oggi e per le successive 24 ore.

Per la provincia di Trapani è indicata la fase di PREALLERTA per rischio incendi.

La situazione più delicata riguarda altre zone dell’Isola: fonti istituzionali che riportano l’avviso regionale confermano, ad esempio, pericolosità alta e livello di attenzione nella provincia di Palermo.

Vegetazione secca e temperature ancora elevate consigliano comunque prudenza anche nel Trapanese.

Quando cambia davvero il tempo?

Qui arriva la parte interessante. Non è prevista alcuna vera rottura dell’estate nei prossimi giorni.

A Marsala venerdì sono attesi circa 32 gradi, sabato 32, domenica ancora 32 e lunedì 33. Le minime resteranno generalmente tra 20 e 22 gradi. Quindi caldo di giorno, ma notti decisamente più vivibili.

Un possibile cambiamento più significativo viene intravisto dalla seconda parte del weekend e soprattutto all’inizio della prossima settimana, quando l’atmosfera potrebbe diventare più variabile. Al momento, però, non ci sono elementi sufficienti per annunciare una vera perturbazione sulla Sicilia occidentale.

In altre parole: settembre ha bussato alla porta. L’estate gli ha aperto, ma gli ha detto di aspettare fuori.



