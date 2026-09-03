Marettimo riscopre la sua Sagra del pesce azzurro: domani festa allo Scalo Vecchio

03/09/2026 14:55:00

Il profumo del pesce appena arrostito, le griglie accese sul vecchio molo e le storie dei pescatori dell’isola. Marettimo torna a celebrare una delle sue tradizioni più autentiche. Venerdì 4 settembre, dalle 21, allo Scalo Vecchio torna infatti la Sagra del pesce azzurro, manifestazione nata alla fine degli anni Ottanta e rimasta nella memoria di generazioni di marettimari.

A raccogliere oggi il testimone è l’associazione San Giuseppe Marettimo ETS, che ha inserito l’appuntamento nel programma di iniziative “Aspettando San Giuseppe”.

Non sarà soltanto una serata gastronomica. L’intenzione degli organizzatori è recuperare un pezzo della storia dell’isola, quella legata alla pesca, ai pescatori e a un mare che a Marettimo non è mai stato semplicemente uno splendido panorama.

Una sagra nata alla fine degli anni Ottanta

La Sagra del pesce azzurro fu ideata alla fine degli anni ’80 dall’associazione C.S.R.T. “Marettimo” e negli anni divenne uno degli appuntamenti più sentiti sull’isola.

Al centro c’era, naturalmente, il pescato locale, preparato secondo la cucina più semplice della tradizione isolana. Ma soprattutto c’era il racconto di una comunità cresciuta sul mare e grazie al mare.

Adesso l’associazione San Giuseppe Marettimo prova a dare continuità a quella esperienza, facendo incontrare chi sull’isola vive ancora tutto l’anno, i marettimari che vi fanno ritorno e i tanti visitatori presenti alle Egadi.

«Le storie dei pescatori sono la nostra identità»

«Riproporre la Sagra del pesce azzurro significa dare continuità a una storia profondamente legata a Marettimo», spiega Paolo Vaccaro, presidente dell’associazione San Giuseppe Marettimo ETS.

«È una manifestazione che appartiene alla memoria di tante persone e che oggi vogliamo riportare alla comunità come espressione del nostro rapporto con il mare, della cultura della pesca e della vita dell’isola».

Uno degli obiettivi è proprio quello di trasmettere questa memoria ai più giovani.

«Chi è nato a Marettimo – continua Vaccaro – è cresciuto ascoltando dagli anziani, quasi tutti pescatori, i racconti sul pesce azzurro e sulle grandi battute di pesca: storie che fanno parte della nostra identità e che questa festa può contribuire a far conoscere e rivivere».

Pesce sulle griglie e musica allo Scalo Vecchio

Durante la serata il pesce azzurro sarà preparato e cotto al momento sulle griglie, grazie al lavoro dei volontari e degli organizzatori locali.

A fare da scenario sarà lo Scalo Vecchio, lo storico molo dei pescatori di Marettimo, probabilmente il luogo più naturale possibile per una manifestazione del genere.

Ci sarà anche la musica di Alberto Anguzza.

«Ci auguriamo – spiega Vincenzo Poliseri, segretario dell’associazione – che l’appuntamento possa richiamare l’interesse di tanti visitatori».

La manifestazione è promossa dall’Associazione San Giuseppe Marettimo ETS con il patrocinio del Comune di Favignana – Isole Egadi e la collaborazione della Diocesi di Trapani – Parrocchia Maria SS. delle Grazie di Marettimo, dell’Associazione C.S.R. “Marettimo” e dell’Area Marina Protetta Isole Egadi.

Una festa semplice, insomma. Pesce, musica e un vecchio molo. Ma a Marettimo, quando si parla di mare, dietro le cose semplici c’è quasi sempre una storia molto più lunga.



