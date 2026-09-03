A Mazara torna "Tesori dal Blu": tre giorni di pesca, incontri e concerti

03/09/2026 13:00:00

Mazara del Vallo torna capitale della pesca e del Mediterraneo. Dal 9 all’11 settembre si svolgerà la terza edizione di “Tesori dal Blu”, manifestazione che prova a mettere attorno allo stesso tavolo istituzioni europee e nazionali, marinerie, operatori del settore, esperti e cittadini. Tra gli ospiti più attesi c’è il commissario europeo per la Pesca e gli Oceani, Costas Kadis.

Tre giorni nei quali si parlerà di pesca, cambiamenti climatici, economia del mare, innovazione e futuro del Mediterraneo, ma ci saranno anche degustazioni, attività per i bambini e spettacoli serali.

L’iniziativa è realizzata dal Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste e dal Comune di Mazara del Vallo, con l’organizzazione affidata a CK Associati.

Gli “stati generali” della pesca a Mazara

L’ambizione dichiarata è quella di trasformare sempre più “Tesori dal Blu” in una sorta di stati generali della pesca, proprio nella città che conserva una delle più importanti tradizioni marinare italiane.

Il programma comincerà mercoledì 9 settembre alle 18.30, in piazza Mokarta, con l’incontro “Tesori dal Blu: rotte e visioni per il futuro del Mediterraneo”.

Il cuore istituzionale della manifestazione sarà però soprattutto nella giornata di giovedì 10 settembre.

Alle 10, nella Sala La Bruna, si terrà l’incontro con le marinerie siciliane dal titolo “Voci del mare: strategie condivise per la filiera siciliana”.

Alle 11, nella Sala Consiliare, è invece previsto l’appuntamento “Governance europea e sviluppo blu: le nuove rotte del Mediterraneo”, al quale parteciperà il commissario europeo Costas Kadis.

Sempre nella Sala Consiliare, alle 16.30, si parlerà di “Il mare che unisce: patrimonio, persone e innovazione”.

La giornata si chiuderà alle 19 in piazza Mokarta con il confronto “Clima, mare e futuro: la pesca alla prova del cambiamento globale”.

La presenza del commissario europeo Costas Kadis

La partecipazione del commissario europeo viene considerata dall’amministrazione comunale uno dei passaggi più importanti di questa edizione.

“Tesori dal Blu sta diventando sempre più un appuntamento di riferimento per Mazara del Vallo e per il mondo della pesca”, afferma il sindaco Salvatore Quinci.

“La nostra città – aggiunge – ha una storia, una competenza e una vocazione che ci impongono di essere protagonisti del confronto sul futuro del Mediterraneo. La presenza del commissario Costas Kadis a Mazara conferma l’impegno che in questi anni stiamo mettendo affinché le istituzioni, a tutti i livelli, guardino ai problemi del comparto pesca partendo proprio dalla nostra città”.

Quinci ha inoltre ringraziato il sottosegretario al Masaf Patrizio La Pietra, intervenuto a distanza durante la conferenza stampa di presentazione e che ha ribadito l’intenzione del Governo nazionale di continuare a investire sulla manifestazione.

Anche Kadis ha inviato un messaggio alla città: “È da città come Mazara che l’Europa deve continuare a partire per costruire una politica del mare capace di unire sostenibilità, lavoro, cultura e coesione sociale”.

Venerdì spazio alla memoria del Mediterraneo

Venerdì 11 settembre, alle 19 in piazza Mokarta, il programma istituzionale e culturale proseguirà con “Il Tesoro ritrovato: echi e memorie dai fondali”, dedicato alla storia e al patrimonio sommerso del Mediterraneo.

Un richiamo alla memoria del mare che ben si inserisce in una città come Mazara, la cui storia economica e sociale è da sempre intrecciata alle rotte mediterranee.

Cous cous, sarde a beccafico e “padellata”

Naturalmente parlare di pesca a Mazara senza arrivare a tavola sarebbe stato difficile.

Ogni sera, alle 20 sul Lungomare Mazzini, sono previsti gli appuntamenti di “Sapori dal Blu”, dedicati alla tradizione gastronomica marinara.

Mercoledì 9 settembre protagonista sarà il cous cous, giovedì 10 le sarde a beccafico, mentre venerdì 11 toccherà alla “padellata”.

Attività per i bambini a Villa Jolanda

Spazio anche ai più piccoli. Dal 9 all’11 settembre, alle 19 a Villa Jolanda, saranno organizzate attività ludico-didattiche dedicate al mare.

In programma la Caccia al Tesoro, il Gioco del Piccolo Pescatore, le Staffette dei Pescatori, “Salviamo il Mare”, il laboratorio creativo “Tesori dal Blu”, oltre a quiz e indovinelli.

L’obiettivo è avvicinare anche le nuove generazioni ai temi della tutela dell’ambiente marino e della cultura della pesca.

Tre concerti sul Lungomare Mazzini

La manifestazione avrà anche una parte dedicata agli spettacoli, finanziata con il contributo del Comune di Mazara del Vallo e del Libero Consorzio Comunale di Trapani.

Gli appuntamenti saranno tutti alle 22 sul Lungomare Mazzini.

Mercoledì 9 settembre si esibiranno i We Man, giovedì 10 sarà la volta di Georgia Mos, mentre venerdì 11 settembre la chiusura sarà affidata a Lello Analfino & T Orkestar.

Pesca e politica europea, dunque, ma anche cous cous, bambini e concerti. Per tre giorni Mazara proverà ancora una volta a raccontare il mare non come semplice sfondo della città, ma come una delle sue principali risorse economiche e identitarie. E soprattutto come una questione di futuro.



