Mazara, barca a vela intercettata nella notte: otto migranti nascosti, skipper arrestato

03/09/2026 10:25:00

Sembrava una normale barca a vela diretta verso la costa di Mazara del Vallo. Ma qualcosa non tornava. Un piccolo gommone sistemato in maniera approssimativa a prua, alcune presenze rilevate dai sistemi termici e, soprattutto, la versione del comandante che non coincideva con quanto osservato dalla Guardia di Finanza.

È così che, nella notte, le Fiamme Gialle hanno intercettato uno sloop battente bandiera tunisina con otto migranti nascosti sottocoperta. Il proprietario e conduttore dell'imbarcazione, un cittadino tunisino di circa cinquant'anni, è stato arrestato in flagranza.

L'imbarcazione individuata al largo

L'operazione è stata condotta dall'equipaggio del guardacoste G.120 “Calabrese” della Sezione Operativa Navale della Guardia di Finanza di Porto Empedocle, impegnato nel pattugliamento delle frontiere marittime.

L'imbarcazione, uno sloop lungo circa dieci metri e in buone condizioni, è stata individuata al limite esterno delle acque territoriali mentre navigava a vela in direzione delle coste mazaresi.

Ad attirare l'attenzione dei finanzieri è stato innanzitutto un piccolo battello pneumatico sistemato sul ponte di coperta. I sistemi di osservazione e rilevamento termico del guardacoste avrebbero inoltre segnalato una situazione diversa rispetto a quella che appariva a prima vista.

“Sono solo a bordo”. Ma i finanzieri non ci credono

Una volta entrata nelle acque nazionali, l'imbarcazione è stata contattata via radio.

Il conduttore ha riferito ai militari di essere l'unica persona presente a bordo e di essere impegnato in una semplice navigazione da diporto.

Una versione che, secondo la Guardia di Finanza, non era compatibile con quanto già osservato attraverso i sistemi di sorveglianza video e termica.

I sospetti sono così aumentati e alle prime luci dell'alba i finanzieri hanno deciso di procedere all'abbordaggio e al controllo dell'imbarcazione.

Otto persone nascoste sottocoperta

Durante l'ispezione sono stati scoperti otto migranti nascosti sottocoperta, tutti privi, secondo quanto riferito dalla Guardia di Finanza, di un regolare titolo per fare ingresso in Italia. L'imbarcazione utilizzata per il viaggio è stata sottoposta a sequestro.

Alla guida dello sloop c'era il proprietario, un cittadino tunisino sulla cinquantina, risultato incensurato. L'uomo è stato arrestato in flagranza di reato.

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Lo sbarco a Mazara e il trasferimento a Trapani

Gli otto migranti sono stati fatti sbarcare nel porto di Mazara del Vallo, dove sono stati affidati al dispositivo interforze e al personale sanitario.

Successivamente sono stati trasferiti al centro di contrada Milo, a Trapani.

La Guardia di Finanza riferisce inoltre che tutti gli otto migranti sono stati deferiti all'autorità giudiziaria per l'ingresso irregolare nel territorio italiano.

L'operazione conferma quanto il controllo dei movimenti apparentemente normali nel Canale di Sicilia sia ormai affidato anche all'analisi delle più piccole anomalie. In questo caso una barca a vela che poteva confondersi con il normale traffico da diporto aveva a bordo, nascosti sotto coperta, otto uomini. A tradirla sono stati un gommone sistemato male, le immagini termiche e una storia raccontata via radio che non convinceva affatto i finanzieri.



