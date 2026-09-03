Mazara: ecco i nuovi orari di apertura di uffici comunali, bliblioteca, musei e cimitero

03/09/2026 02:00:00

Da settembre si torna alla normalità negli uffici comunali di Mazara del Vallo. Terminata la deroga estiva, in vigore dal primo luglio al 31 agosto, è stato ripristinato il consueto orario di servizio del personale comunale su cinque giorni alla settimana.

Gli uffici lavoreranno quindi dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 14, con due rientri pomeridiani, il lunedì e il mercoledì, di tre ore ciascuno.

La deroga estiva non aveva riguardato i servizi pubblici essenziali e quelli che, per la loro natura, seguono orari specifici, come Polizia Municipale, Biblioteca, siti museali, edifici monumentali e Cimitero comunale.

Le ore da recuperare entro dicembre

Le sei ore settimanali non lavorate durante il periodo estivo, quando non coperte da ferie, dovranno essere recuperate dai dipendenti comunali entro il 31 dicembre 2026, d'intesa con i dirigenti dei diversi settori.

Il recupero è previsto ogni primo sabato del mese, a partire da settembre.

Carte d'identità: tornano le prenotazioni sulla piattaforma ministeriale

Dal primo settembre cambia anche l'orario dell'Ufficio Carte d'Identità, che riceve previo appuntamento:

lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle 8.30 alle 12.30 ;

; mercoledì dalle 15 alle 17.

Le prenotazioni per il rilascio della Carta d'identità elettronica tornano ad essere effettuate attraverso la piattaforma ministeriale Prenotazioni CIE.

Per recuperare Pin e Puk smarriti della Carta d'identità elettronica è possibile utilizzare l'App CieID oppure contattare via email l'ufficio comunale competente.

Anagrafe, Stato civile ed Elettorale

Gli uffici del IV settore – Nascite e Cittadinanza, Decessi, Archivio e Certificazioni, Pubblicazioni di matrimonio – che si trovano al piano terra di Palazzo dei Carmelitani, e gli uffici Anagrafe, Elettorale e Leva di Palazzo Cavalieri di Malta ricevono il pubblico:

lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8.30 alle 13.

Biblioteca comunale

Nessuna variazione per la Biblioteca comunale, che mantiene l'orario osservato anche durante luglio e agosto:

dal lunedì al venerdì dalle 8.10 alle 13.50, con apertura pomeridiana il lunedì e il mercoledì dalle 15 alle 18.

Gli orari di Teatro Garibaldi e Collegio dei Gesuiti

I siti museali sono aperti dal martedì alla domenica.

Il Teatro Garibaldi è visitabile dalle 8 alle 14 e dalle 15 alle 18.

Il Collegio dei Gesuiti è aperto dalle 8 alle 14 e dalle 16 alle 19. La domenica l'apertura mattutina è invece prevista dalle 10 alle 13, mentre resta confermata quella pomeridiana dalle 16 alle 19.

Settore tecnico, Tributi e Politiche Sociali

Gli uffici del settore tecnico ricevono il pubblico, previo appuntamento, nei giorni feriali dalle 9 alle 13.

L'Ufficio Tributi, nell'ex complesso Sant'Agnese, riceve previo appuntamento il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 13.

L'Ufficio Politiche Sociali, nel Palazzo della Legalità di via Giotto, è invece aperto agli utenti dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13.

Gli orari del Cimitero comunale

Il Cimitero comunale di Mazara del Vallo osserva infine il seguente orario:

dal lunedì al venerdì, apertura continuata dalle 8 alle 17; sabato, domenica e giorni festivi dalle 8 alle 13.

Con la fine dell'orario estivo, dunque, torna il calendario ordinario degli uffici comunali. Una piccola bussola degli orari può essere utile, soprattutto per evitare il più classico dei viaggi a vuoto davanti a una porta chiusa.



