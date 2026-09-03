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» Dai Comuni
03/09/2026 20:00:00

Custonaci, tornano "I Sapori del Borgo": tre giorni tra cucina, musica e tradizioni 

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Dall’11 al 13 settembre Custonaci torna a mettere in tavola il proprio territorio. Per tre giorni il centro storico ospiterà la quarta edizione de “I Sapori del Borgo”, la manifestazione dedicata all’enogastronomia locale tra prodotti tipici, show cooking, musica e cabaret.

L’iniziativa è organizzata dalla Pro Loco di Custonaci, con il sostegno dell’Amministrazione comunale, dell’Assessorato regionale al Turismo e di diversi sponsor.

 

Il territorio raccontato attraverso il cibo

L’obiettivo della manifestazione non è soltanto quello, sempre apprezzabile, di far mangiare bene chi arriva a Custonaci. “I Sapori del Borgo” punta infatti a raccontare il territorio attraverso le sue ricette e le sue produzioni.

Durante le tre giornate saranno proposti show cooking e momenti dedicati alla cucina tradizionale, trasformando piatti, ingredienti e preparazioni in strumenti per raccontare la storia e l’identità della comunità.

In tempi nei quali le cucine sembrano spesso assomigliarsi tutte, la manifestazione prova dunque a ribadire il valore delle produzioni locali e delle tradizioni gastronomiche tramandate nel tempo.

Il circuito enogastronomico sarà accompagnato da spettacoli musicali e cabaret, con l’obiettivo di animare il centro cittadino e richiamare visitatori anche dai comuni vicini.

 

 

 Fonte: “Tradizioni vive per promuovere Custonaci”

«La quarta edizione de “I Sapori del Borgo” intende consolidare un percorso appositamente realizzato in questi ultimi anni – afferma il sindaco di Custonaci Fabrizio Fonte – nel quale l’enogastronomia e lo spettacolo si incontrano nel cuore del centro storico».

Per il primo cittadino, «custodire le tradizioni, in questo caso dal punto di vista enogastronomico, non significa semplicemente conservarle, ma renderle vive e capaci di narrare il territorio custonacese».

L’obiettivo è anche turistico: rafforzare il legame tra territorio, prodotti tipici e identità, rendendo Custonaci sempre più riconoscibile all’interno dell’offerta enogastronomica siciliana.

«L’appuntamento – conclude Fonte – è quindi dall’11 al 13 settembre, per una nuova edizione de “I Sapori del Borgo” dedicata a tutti coloro che vogliono conoscere la Città di Custonaci, per la bellezza del suo paesaggio e per la bontà dei suoi prodotti tipici».









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