Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
In vino veritas
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Mafia a Petrosino
Marsala 2026
Referendum sulla giustizia
Scandalo referti
Sindaca Patti
Vinitaly 2026
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Istituzioni

» Dai Comuni
03/09/2026 09:00:00

Alcamo, lavori Enel in zona Gammara: ecco quali strade saranno chiuse 

https://www.tp24.it/immagini_articoli/03-09-2026/alcamo-lavori-enel-in-zona-gammara-ecco-quali-strade-saranno-chiuse-450.jpg

Modifiche alla viabilità ad Alcamo, nella zona di Gammara, per consentire i lavori di realizzazione di una nuova linea elettrica interrata a bassa tensione per conto di Enel Distribuzione. La Direzione 2 – Polizia Municipale del Comune informa che è in vigore un’ordinanza temporanea che prevede, in più fasi, il divieto di circolazione e di sosta lungo alcuni tratti di contrada San Leonardo e via Vivaldi. I lavori, iniziati il 26 agosto, proseguiranno fino al 25 settembre 2026 e comunque fino alla conclusione degli interventi.

 

Attualmente, e fino al 14 settembre, il divieto riguarda contrada San Leonardo, nel tratto compreso tra via Gammara e la strada di collegamento con la Statale 113. È vietata la circolazione e la sosta, con rimozione coatta su entrambi i lati, nell’arco delle 24 ore. Sono esclusi dal divieto i residenti e i proprietari delle attività artigianali e commerciali presenti nella zona.

 

Dal 15 al 18 settembre i lavori interesseranno invece la strada di collegamento tra contrada San Leonardo e la SS 113. Anche in questo caso sarà in vigore, 24 ore su 24, il divieto di circolazione e sosta su entrambi i lati, con rimozione coatta, fatta eccezione per residenti e titolari delle attività della zona.

L’ultima fase del cantiere è prevista dal 19 al 25 settembre in via Antonio Vivaldi, nel tratto compreso tra la SS 113 e la rotatoria di via San Leonardo. Anche qui saranno vietate la circolazione e la sosta su entrambi i lati, sempre con esclusione per residenti e proprietari delle attività artigianali e commerciali.

Le limitazioni potranno essere prorogate qualora i lavori non dovessero concludersi entro le date previste.









Native | 01/09/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/01-09-2026/1788255499-0-dove-comprare-pareti-attrezzate-economiche-online-confronto-tra-negozi-prezzi-e-servizi.jpg

Dove comprare pareti attrezzate economiche online? Confronto tra negozi,...

Native | 29/08/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/28-08-2026/1787925219-0-petrosino-di-mare-e-di-vino-2026-un-estate-di-eventi-partecipazione-e-territorio.jpg

Petrosino di Mare e di Vino 2026: un’estate di eventi,...

Native | 28/08/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/26-08-2026/1787730143-0-come-scegliere-la-scuola-calcio-giusta-per-il-proprio-figlio-o-la-propria-figlia.png

Come scegliere la scuola calcio giusta per il proprio figlio o la propria...