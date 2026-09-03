Alcamo, lavori Enel in zona Gammara: ecco quali strade saranno chiuse 

03/09/2026 09:00:00

Modifiche alla viabilità ad Alcamo, nella zona di Gammara, per consentire i lavori di realizzazione di una nuova linea elettrica interrata a bassa tensione per conto di Enel Distribuzione. La Direzione 2 – Polizia Municipale del Comune informa che è in vigore un’ordinanza temporanea che prevede, in più fasi, il divieto di circolazione e di sosta lungo alcuni tratti di contrada San Leonardo e via Vivaldi. I lavori, iniziati il 26 agosto, proseguiranno fino al 25 settembre 2026 e comunque fino alla conclusione degli interventi.

Attualmente, e fino al 14 settembre, il divieto riguarda contrada San Leonardo, nel tratto compreso tra via Gammara e la strada di collegamento con la Statale 113. È vietata la circolazione e la sosta, con rimozione coatta su entrambi i lati, nell’arco delle 24 ore. Sono esclusi dal divieto i residenti e i proprietari delle attività artigianali e commerciali presenti nella zona.

Dal 15 al 18 settembre i lavori interesseranno invece la strada di collegamento tra contrada San Leonardo e la SS 113. Anche in questo caso sarà in vigore, 24 ore su 24, il divieto di circolazione e sosta su entrambi i lati, con rimozione coatta, fatta eccezione per residenti e titolari delle attività della zona.

L’ultima fase del cantiere è prevista dal 19 al 25 settembre in via Antonio Vivaldi, nel tratto compreso tra la SS 113 e la rotatoria di via San Leonardo. Anche qui saranno vietate la circolazione e la sosta su entrambi i lati, sempre con esclusione per residenti e proprietari delle attività artigianali e commerciali.

Le limitazioni potranno essere prorogate qualora i lavori non dovessero concludersi entro le date previste.



