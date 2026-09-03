Marsala, Art&Ground chiude a Santa Maria della Grotta con Benedetto Basile

03/09/2026 13:54:00

Prima si scende nella storia di Santa Maria della Grotta, poi quello stesso spazio diventa parte dello spettacolo. Sabato 5 settembre si chiude a Marsala “Art&Ground”, la rassegna ideata da ArcheOfficina che durante l’estate ha messo in dialogo archeologia, musica e arti contemporanee.

L’ultimo appuntamento inizierà alle 20.30 nella chiesa semi-ipogea di Santa Maria della Grotta. In programma una visita archeologica, un calice di benvenuto e, dalle 21.30, la performance del Transduction Project Ensemble, diretto da Benedetto Basile e realizzato in collaborazione con Curva Minore.

Prima dello spettacolo, dentro la storia del sito

La serata comincerà con una visita guidata dagli archeologi di ArcheOfficina.

Il percorso attraverserà le diverse vite del complesso: dalle testimonianze della necropoli punica al monastero medievale, fino alla navata tardo-barocca ricavata nella roccia.

È proprio questa stratificazione a essere al centro del progetto Art&Ground: non utilizzare il monumento come semplice scenario, ma farne il punto di partenza dell’esperienza culturale.

Alle 21 sarà offerto ai partecipanti un calice di benvenuto, prima dell’inizio della performance.

Il Transduction Project Ensemble nella Grotta

Alle 21.30 entrerà in scena il Transduction Project Ensemble, sotto la direzione artistica di Benedetto Basile.

Flauti, tromba, sassofoni, violino, elettronica e percussioni si intrecceranno con danza contemporanea e voce narrante, costruendo un paesaggio sonoro e visivo pensato in rapporto alle caratteristiche della chiesa.

Non un concerto semplicemente trasferito sottoterra, dunque. La performance nasce per dialogare con le risonanze, le dimensioni e l’atmosfera del luogo.

Il progetto guarda anche alla psicologia analitica di Carl Gustav Jung e al rapporto tra coscienza e immaginazione, trasformando musica, movimento e parola in parti della stessa costruzione scenica.

L’ultimo appuntamento di Art&Ground

La serata del 5 settembre conclude il percorso estivo di Art&Ground, promosso da ArcheOfficina per sperimentare nuove forme di fruizione dei beni culturali.

Nel corso della rassegna Santa Maria della Grotta ha accolto linguaggi diversi, dall’elettronica alla narrazione, fino alla musica brasiliana, sempre preceduti dalla visita al monumento.

Per il gran finale, il rapporto tra spazio e performance diventa ancora più stretto: l’acustica della chiesa semi-ipogea entrerà direttamente nella costruzione sonora dell’ensemble.

Prenotazione obbligatoria

L’evento è a numero chiuso e la prenotazione è obbligatoria, anche per garantire una fruizione compatibile con la tutela del monumento.

Il ticket costa 16 euro e comprende visita guidata, calice di benvenuto e performance.

L’appuntamento è sabato 5 settembre nella chiesa di Santa Maria della Grotta, in via Isolato Madonna della Grotta a Marsala. Informazioni e prenotazioni al numero WhatsApp 351 4849420 o all’indirizzo lilibeo@archeofficina.com.



