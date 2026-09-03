Marsala, 38° Parallelo racconta gli 80 anni della Repubblica tra teatro e archivi

03/09/2026 12:39:00

Ottant’anni dopo il referendum che diede vita alla Repubblica italiana, Marsala torna a una stagione decisiva della storia del Paese. E lo fa intrecciando teatro, documenti d’archivio e memoria civile.

È il senso di “80 anni della Repubblica: dal voto alle donne alla Costituzione”, la rassegna promossa da 38° Parallelo con due appuntamenti in programma il 7 e il 9 settembre al Complesso Monumentale di San Pietro.

Il percorso parte dal voto alle donne e dal referendum istituzionale del 2 giugno 1946 per arrivare ai lavori dell’Assemblea Costituente e alla nascita della Costituzione repubblicana. Ma senza fermarsi alla celebrazione: l’obiettivo è riportare quei passaggi dentro le domande del presente.

Le 21 donne che entrarono nella Costituente

Il primo appuntamento è lunedì 7 settembre alle 21.15 con “La ventiduesima donna”, monologo di e con Angela Iantosca.

Il punto di partenza sono le 21 donne elette all’Assemblea Costituente nel 1946, una presenza numericamente ridotta ma destinata a incidere profondamente nella costruzione della nuova Carta.

Lo spettacolo attraversa quella storia fino ai nostri giorni, mettendo al centro i principi della Costituzione, i diritti, la parità, la partecipazione e la responsabilità individuale.

Il lavoro si lega al percorso di ricerca e divulgazione che Iantosca ha dedicato alle Madri Costituenti e al libro “Ventuno. Le donne che fecero la Costituzione”, scritto insieme a Romano Cappelletto.

Francesco De Vita, il costituente legato a Marsala

Il secondo appuntamento porta invece la storia nazionale dentro quella della città.

Mercoledì 9 settembre, sempre alle 21.15, è in programma “Francesco De Vita, un Padre Costituente e l’eredità di un archivio”.

Una parte dell’archivio di De Vita è oggi conservata a Marsala e proprio da quei documenti prenderà avvio l’incontro, che ricostruirà il suo contributo ai lavori dell’Assemblea Costituente e il clima politico e civile dell’Italia chiamata a edificare le nuove istituzioni democratiche.

De Vita fece parte della Commissione per la Costituzione e della Prima Sottocommissione, incaricata di lavorare sui diritti e sui doveri dei cittadini, dal 19 luglio 1946 al 22 dicembre 1947.

Quando la Costituzione era ancora una discussione aperta

La sua partecipazione non fu soltanto formale. I resoconti stenografici della Prima Sottocommissione documentano suoi interventi nel dibattito sulla famiglia, mostrando direttamente il suo coinvolgimento nella discussione sui principi destinati poi a entrare nella Carta costituzionale.

È anche questo uno degli aspetti più interessanti della rassegna: riportare la Costituzione alla fase in cui non era ancora un testo concluso, ma una costruzione politica e giuridica fatta di confronti, mediazioni e visioni differenti.

Prima di diventare gli articoli che oggi conosciamo, quei principi furono discussi parola per parola da persone provenienti da culture politiche molto diverse. Tra loro c’era anche Francesco De Vita.

Dal voto del 1946 alle domande di oggi

I due appuntamenti seguono così strade diverse verso lo stesso punto.

Il teatro racconta l’ingresso delle donne nella costruzione delle istituzioni repubblicane. L’archivio di De Vita consente invece di entrare nei lavori della Costituente attraverso documenti e testimonianze.

La rassegna prova quindi a restituire la Costituzione non come un oggetto da commemorare, ma come un patrimonio ancora capace di parlare di diritti, partecipazione, uguaglianza e cittadinanza.

L’iniziativa è promossa dall’Associazione Culturale 38° Parallelo, con il patrocinio e il contributo del Libero Consorzio Comunale di Trapani e del Comitato Pari Opportunità dell’Ordine degli Avvocati di Marsala, e con il patrocinio della Città di Marsala.

Collaborano A.N.D.E. – Sezione di Marsala, Nonovento e Il Circoletto. Sponsor tecnico è Megaspettacoli S.r.l.

Entrambi gli appuntamenti si terranno al Complesso Monumentale di San Pietro di Marsala, alle 21.15: lunedì 7 settembre La ventiduesima donna, mercoledì 9 settembre l’incontro dedicato a Francesco De Vita.



