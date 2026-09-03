Favignana, Andrea Pezzi chiude “Odissee di ieri e di oggi” con La nostra Odissea

03/09/2026 13:01:00

Il viaggio finisce dove, prima o poi, ogni Odissea deve finire: a Itaca. Domenica 6 settembre, alle 21.45, all’ex Stabilimento Florio di Favignana, Andrea Pezzi sarà protagonista dell’ultimo appuntamento di “Odissee di ieri e di oggi”, la rassegna letteraria organizzata dal Comune di Favignana e curata da Giacomo Pilati.

Pezzi presenterà “La nostra Odissea. Ritorno all’umano”, pubblicato da Il Saggiatore: una rilettura del poema omerico che usa il viaggio di Ulisse per interrogare il presente, tra tecnologia, intelligenza artificiale, crisi e difficoltà dell’uomo contemporaneo nel trovare una direzione.

Il tema scelto per la serata conclusiva è, non a caso, “Ritorno ad Itaca”.

L’Odissea come mappa del presente

Nel libro Andrea Pezzi parte da un’idea precisa: l’Odissea non appartiene soltanto al mondo antico. I suoi personaggi, le sue prove e i suoi smarrimenti possono diventare strumenti per leggere anche il nostro tempo.

Il viaggio di Ulisse si trasforma così in una sorta di mappa filosofica. I Lotofagi, Circe, i Ciclopi e le altre figure del poema vengono messe in relazione con alcune delle grandi questioni della contemporaneità, dal rapporto con la tecnologia alla perdita di punti di riferimento.

Il punto d’arrivo è il ritorno all’umano: provare a recuperare quelle capacità che permettono di orientarsi in un mondo sempre più complesso senza consegnare interamente alle macchine, agli automatismi o alle paure il compito di decidere chi siamo.

Andrea Pezzi tra televisione, impresa e scrittura

Nato nel 1973, Andrea Pezzi ha attraversato mondi diversi. È stato autore e conduttore televisivo per MTV, Mediaset e Rai, per poi dedicarsi anche all’attività imprenditoriale.

È socio fondatore e presidente di Mint e negli anni ha affiancato all’attività professionale la scrittura e la riflessione sul rapporto tra individuo, società e tecnologia.

Con La nostra Odissea torna proprio su questi temi, scegliendo però una delle opere fondative della cultura occidentale come bussola per parlare del presente.

L’ultimo approdo della rassegna

La serata del 6 settembre chiude il percorso di “Odissee di ieri e di oggi”, costruito durante l’estate attorno alle tappe e ai simboli del poema omerico.

Favignana e l’ex Stabilimento Florio hanno fatto da scenario a incontri nei quali il mito è diventato occasione per discutere di guerra, memoria, identità, viaggio, attesa e contemporaneità.

L’ultimo capitolo non poteva dunque che essere dedicato al ritorno.

Ad accompagnare l’incontro saranno le letture scelte e interpretate da Stefania Orsola Garello, che hanno costituito il filo teatrale della rassegna.



