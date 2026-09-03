Marsala, un topo entra nei locali della Guardia medica e blocca le visite
Un medico, una Guardia medica e un ospite decisamente indesiderato. A Marsala le visite sono state interrotte per la presenza di un grosso topo all’interno dei locali della continuità assistenziale, accanto all’ex pronto soccorso dell’ospedale San Biagio.
Non è una battuta, anche se la scena ha qualcosa di surreale. Durante il turno nottruno, la dottoressa in servizio si è trovata a dover fare i conti con il roditore che si aggirava nei locali. A quel punto non è stato più possibile continuare a ricevere e visitare i pazienti in condizioni di sicurezza e igiene adeguate.
Il medico non poteva neppure andare via
La situazione, però, aveva un ulteriore paradosso. La dottoressa non poteva semplicemente chiudere la porta e abbandonare il presidio: la Guardia medica è un pubblico servizio e l’assenza del sanitario durante il turno avrebbe potuto determinare problemi ben più seri.
Così i pazienti non potevano più entrare, mentre il medico è rimasto nei locali insieme al topo, in attesa che la situazione venisse risolta.
Una scena quasi da commedia, se non riguardasse un presidio sanitario al quale i cittadini si rivolgono proprio quando hanno bisogno di assistenza.
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