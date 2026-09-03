Castelvetrano, «Mi devi dei soldi»: lo minaccia e gli occupa la casa.

03/09/2026 12:04:00

Avrebbe minacciato un uomo per un presunto debito e poi occupato arbitrariamente un immobile. È quanto contestato a un cittadino straniero denunciato dai Carabinieri della Stazione di Castelvetrano per le ipotesi di reato di estorsione e occupazione abusiva di immobile.

L'indagine è partita dalla denuncia presentata da una pensionata vedova e dal figlio. Ai militari i due hanno raccontato che l'indagato, sostenendo di vantare un credito nei confronti dell'uomo, lo avrebbe minacciato e successivamente avrebbe preso possesso dell'immobile.

I Carabinieri sono quindi intervenuti nell'abitazione, riuscendo a liberarla dall'occupante e a restituirne la disponibilità ai proprietari.

Durante la successiva perquisizione, l'uomo è stato trovato anche in possesso di una dose di crack. Per questo motivo è stato segnalato alla Prefettura quale assuntore di sostanze stupefacenti.

L'uomo è stato denunciato in stato di libertà all'autorità giudiziaria. Le contestazioni si trovano nella fase delle indagini e le eventuali responsabilità dovranno essere accertate definitivamente con sentenza passata in giudicato.



