Alcamo in Jazz, da stasera all’Annunziata Bosso, Gebbia e Presti

03/09/2026 16:17:00

Tre sere, tre formazioni e tre modi molto diversi di intendere il jazz. Da stasera, giovedì 3 settembre, fino a sabato 5, la Chiesa dell’Annunziata di Alcamo ospita “Alcamo in Jazz”, con Fabrizio Bosso, Gianni Gebbia e Alessandro Presti. Tutti i concerti iniziano alle 21.30.

Dopo gli appuntamenti di agosto, la rassegna torna con un programma che attraversa gospel e spiritual, improvvisazione contemporanea, sonorità mediterranee e memoria musicale siciliana. L’iniziativa è organizzata dall’Associazione Vanguard insieme al Comune di Alcamo, in collaborazione con Ars Nova, con la direzione artistica di Toti Cannistraro. (comune.alcamo.tp.it)

Stasera Fabrizio Bosso e lo Spiritual Trio

Ad aprire la rassegna sarà Fabrizio Bosso con lo Spiritual Trio, progetto che vede il trombettista torinese accanto ad Alberto Marsico all’organo e Alessandro Minetto alla batteria.

È una formazione nata circa quindici anni fa per esplorare le radici della musica afroamericana, soprattutto gospel e spiritual, ma che nel tempo ha allargato il proprio repertorio.

Nel progetto Welcome Back entrano così anche brani che non appartengono direttamente a quella tradizione, riletti attraverso il suono del trio: da You Are So Beautiful di Billy Preston a Theme from Taxi Driver di Bernard Herrmann, fino a The Preacher di Horace Silver.

Il biglietto per il concerto di giovedì 3 settembre costa 15 euro.

Venerdì Gianni Gebbia e il Magnetic Trio

Cambio di prospettiva venerdì 4 settembre con Gianni Gebbia e il Magnetic Trio.

Il sassofonista e compositore siciliano sarà affiancato da Gabrio Bevilacqua al contrabbasso e Carmelo Graceffa alla batteria.

Gebbia ha creato il trio nel 2013 per lavorare sulle proprie composizioni, sviluppate attraverso un percorso che dagli anni Ottanta a oggi ha incrociato folk, world music, improvvisazione radicale e jazz contemporaneo.

Nel progetto hanno un ruolo importante le strutture ripetitive e ipnotiche e le melodie che rimandano alle tradizioni delle isole del Mediterraneo. Gebbia torna anche al sax soprano, strumento con cui iniziò la propria attività concertistica.

Il biglietto costa 10 euro.

Sabato Alessandro Presti guarda alla memoria della Sicilia

La chiusura, sabato 5 settembre, è affidata al trombettista siciliano Alessandro Presti con Music for Voice, Winds and Strings.

Qui il jazz incontra una ricerca più ampia sulla memoria musicale dell’isola. Presti ha scelto infatti di recuperare e arrangiare due canti della Sicilia rurale: uno legato all’amore disperato, l’altro alla tradizione dei carrettieri.

Il progetto attraversa amore, morte, disperazione e rinascita e utilizza italiano, siciliano e persiano.

Sul palco, insieme ad Alessandro Presti alla tromba e voce, ci saranno Ava Alami alla voce, Marilena Sangiorgi al flauto traverso, Gabriele Mirabassi al clarinetto, Marco Taraddei al fagotto, Alma Napolitano al violino, Gianluca Pirisi al violoncello e Gabriele Evangelista al contrabbasso.

Una formazione quasi cameristica, nella quale fiati, archi e voce costruiscono un ponte tra scrittura contemporanea e materiali della tradizione.

Anche per il concerto conclusivo il biglietto costa 10 euro.

Biglietti e prenotazioni

I tre appuntamenti di Alcamo in Jazz iniziano alle 21.30 alla Chiesa dell’Annunziata. È disponibile anche un abbonamento per le tre serate a 30 euro.

I biglietti possono essere acquistati online su LiveTicket oppure sul posto, previa prenotazione esclusivamente via WhatsApp ai numeri 339 7236001 e 338 6756655, indicando il concerto scelto, il numero di persone e un nominativo.



