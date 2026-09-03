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Cittadinanza
03/09/2026 17:19:00

Bresciana, riparati i danni ai pozzi: da lunedì si torna a regime

https://www.tp24.it/immagini_articoli/03-09-2026/1788449039-0-bresciana-riparati-i-danni-ai-pozzi-da-lunedi-si-torna-a-regime.jpg

Sono state completate le riparazioni agli impianti dei pozzi di Bresciana, dopo il furto dei cavi elettrici che aveva provocato anche danneggiamenti ai quadri elettrici. 

Da lunedì il sistema tornerà a operare in totale normalità e piena operatività, senza anomalie.

 

La conferma arriva dall' Ufficio Servizio Idrico, dopo l'intervento tecnico necessario per ripristinare le parti danneggiate di uno degli snodi più importanti dell'approvvigionamento idrico di Trapani.

 

Nei giorni scorsi l'area di Bresciana era stata nuovamente presa di mira da ignoti. I ladri avevano asportato cavi elettrici dagli impianti, causando ulteriori problemi a una struttura già particolarmente delicata per il sistema idrico cittadino.

 

I pozzi di Bresciana rappresentano infatti una delle principali fonti di alimentazione della rete idrica comunale. Per questo anche un guasto o un danneggiamento circoscritto può avere ripercussioni sulla gestione dell'acqua, soprattutto in una fase nella quale l'approvvigionamento resta un tema particolarmente sensibile.

 

Con il completamento delle riparazioni, però, l'impianto è pronto a tornare pienamente operativo: da lunedì, secondo quanto comunicato, il servizio sarà nuovamente a regime, senza diminuzione del gettito. 









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