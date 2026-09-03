Castellammare, il cielo della Plaia si riempie di aquiloni con "Colori nel vento"

03/09/2026 17:00:00

Draghi lunghi trenta metri, aquiloni acrobatici, grandi sagome sospese nel cielo e, sabato sera, uno spettacolare volo notturno illuminato. Dal 10 al 13 settembre la spiaggia Plaia di Castellammare del Golfo diventa il palcoscenico di “Colori nel Vento”, quattro giornate dedicate all’arte degli aquiloni.

L'appuntamento, ad ingresso libero, porterà sulla costa castellammarese 24 aquilonisti provenienti da tutta Italia e dalla Francia, trasformando per alcuni giorni il cielo di settembre in una grande tela colorata.

L’evento è una produzione CentroMedia, con la direzione artistica del capitano Ignazio Billera e il patrocinio del Comune di Castellammare del Golfo.

Aquilonisti da tutta Italia e dalla Francia

Alla Plaia arriveranno appassionati ed esperti da Milano, Torino, Genova, Roma, Custoza, Bologna, Napoli, Trapani, Castellammare del Golfo, Ragusa e Catania, oltre ad una rappresentanza francese proveniente da Nizza.

Sono equipaggi che durante l'anno partecipano a festival e manifestazioni dedicate agli aquiloni e che porteranno a Castellammare alcune delle loro creazioni più spettacolari.

Ci saranno draghi lunghi fino a trenta metri, code capaci di attraversare buona parte dell'arenile e aquiloni acrobatici manovrati in formazione con sistemi a quattro cavi.

Dietro ogni struttura ci sono mesi di lavoro, tecniche differenti e, soprattutto, quella particolare capacità di “leggere” il vento che distingue gli aquilonisti più esperti.

Ogni giorno si comincia alle 10

Il programma prenderà il via ogni mattina alle 10.

Tra spirali, grandi sagome gonfiabili e aquiloni sospesi sopra il mare, la Plaia diventerà una sorta di teatro all'aperto nel quale lo spettacolo cambierà continuamente, seguendo intensità e direzione del vento.

Ed è proprio settembre, con le sue giornate ancora estive ma spesso più ventilate, a offrire lo scenario ideale.

Sabato 12 settembre il volo notturno

Il momento più atteso è previsto per sabato 12 settembre alle 20.30, quando sulla Plaia comincerà il volo notturno.

Gli aquiloni illuminati saliranno sopra la costa, disegnando forme e colori nel buio e trasformandosi in grandi lanterne sospese tra il mare e il cielo.

Uno spettacolo particolarmente suggestivo che rappresenterà il momento centrale delle quattro giornate.

Un laboratorio per grandi e bambini

“Colori nel Vento” non sarà però soltanto uno spettacolo da guardare.

È previsto anche un laboratorio per la costruzione degli aquiloni, rivolto a grandi e bambini. Carta, filo, pennarelli e un po' di manualità serviranno per realizzare il proprio aquilone e provare poi a farlo volare sulla spiaggia.

Un ritorno, in fondo, a uno dei giochi più semplici di sempre. Senza batterie, schermi o connessioni: basta che ci sia vento.

L'ingresso alla manifestazione è libero.

Informazioni e programma completo sono disponibili sul sito ufficiale di “Colori nel Vento”.



