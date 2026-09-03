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» Agroalimentare
03/09/2026 11:56:00

Favignana, da oggi tre giorni di festa a Punta Lunga: arte, cinema, musica e sagra del tonno

https://www.tp24.it/immagini_articoli/03-09-2026/1788429457-0-favignana-da-oggi-tre-giorni-di-festa-a-punta-lunga-arte-cinema-musica-e-sagra-del-tonno.jpg

Tre giorni per celebrare uno dei borghi più suggestivi di Favignana, tra mare, tradizioni, cultura e convivialità. Da oggi, giovedì 3 settembre, e fino a sabato 5 settembre torna la Festa del Borgo di Punta Lunga, arrivata alla sua nona edizione.

Il programma mette insieme laboratori artistici, documentari dedicati alle Egadi, musica dal vivo, attività per i bambini e, per il gran finale, la tradizionale sagra del tonno.

 

Si comincia con arte e memoria

La festa prende il via oggi, 3 settembre, alle 19, con un laboratorio gratuito di cianotipia condotto da Fulvia Bernacca.

Alle 21:30 spazio invece alla storia recente dell’isola con “Dal Tonno al Turista”, una selezione di documentari su Favignana dagli anni Cinquanta a oggi, curata da Emanuele Mercurio. Un viaggio per immagini attraverso la trasformazione dell’isola, dalla grande stagione della pesca e della tonnara fino all’affermazione del turismo.

 

Venerdì cinema e musica

Il programma prosegue venerdì 4 settembre. Alle 16 torna il laboratorio gratuito di cianotipia con Fulvia Bernacca.

Alle 21:30 sarà proiettato “33 isole”, documentario prodotto da Lucio Bellomo. A seguire, concerto della Nica Banda di Favignana.

 

Sabato il gran finale con la sagra del tonno

La giornata conclusiva, sabato 5 settembre, partirà alle 17 con i giochi dedicati ai bambini, organizzati da Mara Guadagni.

Nel corso della serata sarà inoltre presentata la mostra “Nel Borgo dipinto di blu”.

Poi, alle 21:30, uno degli appuntamenti più attesi: la Sagra del Tonno, momento conclusivo di una festa che prova ancora una volta a tenere insieme la memoria marinara di Favignana e la vita contemporanea dell’isola.

Per tre giorni Punta Lunga tornerà così ad essere non soltanto uno dei luoghi più fotografati di Favignana, ma un piccolo spazio di incontro, racconto e comunità.

 

 



Agroalimentare | 2026-08-31 16:00:00
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