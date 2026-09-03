Favignana, da oggi tre giorni di festa a Punta Lunga: arte, cinema, musica e sagra del tonno
Tre giorni per celebrare uno dei borghi più suggestivi di Favignana, tra mare, tradizioni, cultura e convivialità. Da oggi, giovedì 3 settembre, e fino a sabato 5 settembre torna la Festa del Borgo di Punta Lunga, arrivata alla sua nona edizione.
Il programma mette insieme laboratori artistici, documentari dedicati alle Egadi, musica dal vivo, attività per i bambini e, per il gran finale, la tradizionale sagra del tonno.
Si comincia con arte e memoria
La festa prende il via oggi, 3 settembre, alle 19, con un laboratorio gratuito di cianotipia condotto da Fulvia Bernacca.
Alle 21:30 spazio invece alla storia recente dell’isola con “Dal Tonno al Turista”, una selezione di documentari su Favignana dagli anni Cinquanta a oggi, curata da Emanuele Mercurio. Un viaggio per immagini attraverso la trasformazione dell’isola, dalla grande stagione della pesca e della tonnara fino all’affermazione del turismo.
Venerdì cinema e musica
Il programma prosegue venerdì 4 settembre. Alle 16 torna il laboratorio gratuito di cianotipia con Fulvia Bernacca.
Alle 21:30 sarà proiettato “33 isole”, documentario prodotto da Lucio Bellomo. A seguire, concerto della Nica Banda di Favignana.
Sabato il gran finale con la sagra del tonno
La giornata conclusiva, sabato 5 settembre, partirà alle 17 con i giochi dedicati ai bambini, organizzati da Mara Guadagni.
Nel corso della serata sarà inoltre presentata la mostra “Nel Borgo dipinto di blu”.
Poi, alle 21:30, uno degli appuntamenti più attesi: la Sagra del Tonno, momento conclusivo di una festa che prova ancora una volta a tenere insieme la memoria marinara di Favignana e la vita contemporanea dell’isola.
Per tre giorni Punta Lunga tornerà così ad essere non soltanto uno dei luoghi più fotografati di Favignana, ma un piccolo spazio di incontro, racconto e comunità.
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