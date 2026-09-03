Assovini Sicilia: Antonino Oddo è il nuovo presidente di Generazione Next

03/09/2026 18:00:00

Il vino siciliano prova a parlare sempre più giovane. Generazione Next, il gruppo che riunisce i produttori under 40 di Assovini Sicilia, rinnova il proprio consiglio direttivo a un anno dalla nascita e sceglie Antonino Oddo, dell’azienda Giovinco, come nuovo presidente.

Al suo fianco ci sarà il vicepresidente Paolo Occhipinti, dell’azienda COS. Una squadra molto giovane: l’età media del nuovo consiglio è di appena 25 anni.

Generazione Next conta oggi 27 iscritti e punta ad allargare ulteriormente la propria base, ma soprattutto a costruire un rapporto più stretto con università, giovani, ristorazione e mondo dell’ospitalità.

Il nuovo consiglio direttivo

Oltre ad Antonino Oddo e Paolo Occhipinti, fanno parte del nuovo CdA Serena Costanzo di Palmento Costanzo, Angelica Lombardo di Tenute Lombardo, Gabriele Bonetta di Baglio del Cristo di Campobello e Gianluca Laudicina di Baglio Oro.

Pierfilippo Marchello, di Cantine Pellegrino, entrerà invece nel consiglio di Assovini Sicilia con delega a Generazione Next, con il compito di mantenere stretto il dialogo tra il gruppo dei giovani produttori e l’associazione regionale.

Un passaggio generazionale che, almeno nelle intenzioni, non vuole essere soltanto anagrafico. L’obiettivo è provare a cambiare anche il modo in cui il settore vitivinicolo siciliano racconta se stesso.

Università, formazione e nuovi linguaggi

Tra le priorità indicate dal nuovo consiglio ci sono il confronto con università e mondo giovanile, la collaborazione con settori strategici come ristorazione e ospitalità e la costruzione di un linguaggio più contemporaneo per parlare del vino.

C’è poi l’idea di realizzare un evento simbolo di Generazione Next, capace di diventare nel tempo un appuntamento riconoscibile.

Un tentativo, in sostanza, di avvicinare al vino anche quelle nuove generazioni che spesso lo percepiscono come un mondo distante, complesso o raccontato con codici ormai poco efficaci.

Oddo: “Il vino può essere una concreta opportunità di lavoro”

«Rappresentare Generazione Next è un grande privilegio e l'obiettivo principale è operare nel segno della continuità, puntando su due direttrici fondamentali: la crescita della base associativa e il coinvolgimento attivo dei soci», afferma il nuovo presidente Antonino Oddo, responsabile commerciale e marketing dell’azienda vitivinicola di famiglia Giovinco.

Oddo sottolinea anche la necessità di una strategia condivisa con il nuovo CdA di Assovini Sicilia: «La nostra missione è sensibilizzare i giovani siciliani alla ricchezza del nostro patrimonio vitivinicolo, valorizzandolo come una concreta opportunità di lavoro».

Ed è probabilmente questo uno dei temi più interessanti della nuova fase: non soltanto promuovere bottiglie e territori, ma mostrare ai giovani che attorno al vino esistono professioni, competenze e possibilità occupazionali.

Paolo Occhipinti vicepresidente a vent’anni

La vicepresidenza è stata affidata al ventenne Paolo Occhipinti, dell’azienda COS, studente di Enologia all’Università di Catania.

«Sono entusiasta di questo nuovo incarico e di poter dare voce alla nostra generazione», dice Occhipinti.

Per il vicepresidente occorre soprattutto recuperare il rapporto tra vino e socialità: «In un momento complesso come quello attuale, avvertiamo il forte bisogno di riavvicinare le persone al vino attraverso la dimensione della convivialità, utilizzando un linguaggio semplice, contemporaneo e al passo con i tempi».

Generazione Next comincerà proprio dal confronto con il mondo accademico e con i giovani professionisti del settore.

La sfida, insomma, è piuttosto chiara: fare in modo che il ricambio generazionale nelle aziende vinicole siciliane non riguardi soltanto i cognomi sulla porta delle cantine, ma anche idee, linguaggi e modi nuovi di stare sul mercato.



