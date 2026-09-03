Trapani Birgi, agosto da record. Domani pista chiusa

03/09/2026 12:01:00

Un agosto da 186.288 passeggeri, con una crescita del 52% rispetto allo stesso mese del 2025. L’aeroporto di Trapani Birgi chiude il mese con numeri da record, ma adesso deve fermarsi per i lavori sulla pista. Domani, venerdì 4 settembre, lo stop è previsto dalle 8 alle 20. Una seconda chiusura scatterà domenica 6 settembre, dalle 8 alle 11.

Per chi deve partire o arrivare al Vincenzo Florio, dunque, è il momento di verificare la situazione del proprio volo con la compagnia aerea.

Un agosto da oltre 186 mila passeggeri

Il risultato di agosto consolida la crescita registrata a luglio, quando i viaggiatori in transito erano stati 163.756, con un incremento del 31% rispetto a luglio 2025.

Il dato di agosto va però letto tenendo conto di un fattore straordinario: circa 20 mila passeggeri sono arrivati attraverso gli oltre 230 voli dirottati su Birgi in conseguenza della chiusura dell’aeroporto di Catania, provocata dall’attività dell’Etna e dalla cenere vulcanica.

Una spinta significativa al bilancio mensile, quindi, che si aggiunge al traffico ordinario dello scalo trapanese.

Il ruolo di Birgi durante l’emergenza Etna

Le difficoltà di Fontanarossa hanno confermato il ruolo di Birgi nella rete aeroportuale siciliana. Lo scalo ha accolto voli e viaggiatori dirottati, facendo fronte a flussi aggiuntivi consistenti.

Per il presidente di Airgest, Salvatore Ombra, i risultati si inseriscono nel percorso di sviluppo dell’aeroporto e testimoniano la crescente fiducia di passeggeri, compagnie aeree e territorio.

Pista chiusa venerdì e domenica: gli orari

Dopo il pieno di agosto arrivano due interruzioni dell’operatività, necessarie per consentire lavori già programmati sulla pista:

Venerdì 4 settembre: chiusura dalle 8 alle 20 .

chiusura dalle . Domenica 6 settembre: chiusura dalle 8 alle 11.

Airgest ha avvertito che saranno le singole compagnie aeree a gestire le eventuali variazioni operative, cancellazioni o riprogrammazioni dei voli interessati.

L’invito ai passeggeri è di contattare direttamente il proprio vettore e verificare lo stato del volo prima di mettersi in viaggio verso l’aeroporto. Il record riguarda agosto; per questo fine settimana, il numero da tenere d’occhio è quello della propria prenotazione.



