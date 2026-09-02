Marsala: ecco le vincitrici della tappa di "Miss Mamma Italiana 2027"

02/09/2026 15:00:00

Si è tenuto lo scorso fine settimana, presso il "Pool Paradise" di Marsala, un evento all'insegna dell'eleganza e della simpatia che ha visto protagoniste le mamme del territorio. La città siciliana ha ospitato una delle selezioni ufficiali per la 34ª edizione di "Miss Mamma Italiana 2027", il prestigioso concorso nazionale ideato e curato da Paolo Teti per la Te.Ma Spettacoli.

L'evento, organizzato in collaborazione con Uniquepels alta cosmesi e le referenti locali Maria Grazia Tony Sorbera e Silvana Giacalone, ha richiamato numerose concorrenti pronte a sfidarsi in passerella e non solo. Le partecipanti, divise nelle tre categorie previste dal regolamento (25-45 anni, fascia "Gold" per le 46-55enni e fascia "Evergreen" per le over 56), hanno incantato la giuria non solo con abiti eleganti, ma anche con performance di ballo, canto e prove creative che hanno messo in risalto le loro personalità e talenti.

LE VINCITRICI DELLA TAPPA MARSALESE

A trionfare e aggiudicarsi il titolo di selezione è stata Stephanie Sicurella, 36 anni, traduttrice originaria di Calamonaci (AG) e mamma di Vittorio (8 anni) e Lara (4 mesi). La fascia "Miss Mamma Italiana GOLD" è stata invece assegnata a Marina Currò, 46 anni, insegnante di pilates e yoga di Messina e mamma di Maya (18 anni). Per la categoria "Evergreen", la vittoria è andata alla marsalese Rosita Bastoggi, imprenditrice turistica di 56 anni e mamma di Vincenzo e Flavio (31 e 25 anni).

UNA VETRINA DI TALENTI E STORIE FAMILIARI

La selezione marsalese ha voluto premiare anche numerose altre qualità, incoronando ben undici mamme con titoli speciali. Tra queste spiccano:

Rita Cascio (38 anni, Marsala) eletta "Miss Mamma Mio";

Stefania Verini (45 anni, Marsala), mamma di quattro figlie, premiata come "Miss Mamma Dolcezza";

Elena Cristina Vartolomei (38 anni, Petrosino), "Miss Mamma Arianne";

Maria Chiara Verini (25 anni, Marsala), fotografa e mamma di tre bambini, insignita del titolo "Miss Mamma Simpatia";

Teresa Lentini (47 anni, Marsala), "Miss Mamma Solare";

Giovanna Zizzo (52 anni, Marsala), addetta antincendio, "Miss Mamma Radiosa";

Daniela Ciaramita (48 anni, Marsala), promoter, "Miss Mamma Eleganza";

Cecilia Ivarola (46 anni, Marsala), estetista, "Miss Mamma Sorriso";

Emanuela Rosolia (48 anni, Marsala), assicuratrice, "Miss Mamma Glamour";

Michela Chiappara (47 anni, Palermo), avvocato, "Miss Mamma Fashion";

Silvana Li Causi (64 anni, Marsala), insegnante, "Miss Mamma Sprint".

L'evento è stato condotto dal patron stesso, Paolo Teti, che ha sottolineato l'importanza della manifestazione non solo come vetrina di bellezza, ma anche come veicolo di messaggi sociali.

BELLEZZA E SOLIDARIETÀ: IL SOSTEGNO AD ARIANNE ONLUS

In linea con la tradizione dell'evento, anche quest'anno "Miss Mamma Italiana" rinnova il suo impegno sociale. Il concorso, infatti, supporta attivamente l'Associazione Onlus "Arianne" nella lotta contro l'Endometriosi, una malattia cronica e invalidante che colpisce milioni di donne in Italia. Una scelta che conferma come la passerella possa diventare un palcoscenico di sensibilizzazione su temi importanti per la salute femminile.

La manifestazione proseguirà ora con le altre selezioni in tutta Italia. Le mamme interessate a partecipare alle prossime tappe possono contattare la Te.Ma Spettacoli al numero 0541 344300 o consultare il sito ufficiale www.missmammaitaliana.it per tutte le informazioni. Le iscrizioni sono gratuite.







