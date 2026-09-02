Misiliscemi, dal 14 al 20 settembre torna la “Settimana della Legalità”

02/09/2026 11:29:00

Una settimana per parlare di legalità non soltanto nei convegni, ma nelle scuole, nelle istituzioni e perfino sui campi sportivi. Dal 14 al 20 settembre Misiliscemi ospita la “Settimana della Legalità”, promossa dal Comune con un programma rivolto soprattutto alle giovani generazioni.

Sette giorni dedicati a giustizia, memoria e cittadinanza attiva, con incontri pubblici, attività con gli studenti, iniziative sportive e momenti istituzionali.

Il primo appuntamento sarà dedicato al giudice Alberto Giacomelli. La chiusura, invece, arriverà correndo: domenica 20 settembre è in programma la Mezza Maratona “Passi di Legalità”.

L'apertura nel ricordo del giudice Alberto Giacomelli

La manifestazione prenderà il via lunedì 14 settembre alle 19 alla Casa Comunale con la giornata istituzionale dedicata alla legalità, alla giustizia e alla memoria.

La ricorrenza, istituita dal Consiglio comunale di Misiliscemi, è intitolata al giudice Alberto Giacomelli.

Ospite dell'incontro sarà Massimiliano Iervolino, giornalista e scrittore impegnato da anni sui temi della legalità e autore del libro Il contagio, dedicato alla diffusione della criminalità organizzata e alle sue infiltrazioni nel tessuto sociale ed economico.

L'incontro sarà l'occasione per discutere con la cittadinanza di criminalità organizzata, responsabilità civile e strumenti culturali necessari per riconoscerne la presenza nella società.

La legalità entra a scuola

Una parte importante della settimana sarà dedicata agli studenti dell'Istituto Comprensivo “Giuseppe Montalto”.

Ragazze e ragazzi saranno coinvolti in attività sui diritti, sulle responsabilità individuali e sulla partecipazione alla vita della comunità.

Uno degli appuntamenti centrali è previsto venerdì 18 settembre, quando gli studenti entreranno nella Sala consiliare “A. Giacomelli” per conoscere più da vicino il funzionamento delle istituzioni locali e le dinamiche del Consiglio comunale.

Un modo per spostare l'educazione civica dai libri ai luoghi nei quali le decisioni pubbliche vengono realmente prese.

A Rilievo lo sport nel ricordo di Andrea Gambino

La Settimana della Legalità passerà anche dallo sport.

Nel pomeriggio di sabato 19 settembre, a Rilievo, si svolgeranno attività rivolte ai giovani nell'ambito dell'iniziativa “Lo sport, scelta di legalità – In ricordo di Andrea Gambino”.

Il messaggio scelto dall'amministrazione è legato al rispetto delle regole, alla condivisione e alla capacità dello sport di creare relazioni e occasioni di inclusione.

Domenica la Mezza Maratona “Passi di Legalità”

La chiusura è prevista domenica 20 settembre a Locogrande.

A partire dalle 8 si correrà la Mezza Maratona “Passi di Legalità”, appuntamento che conclude simbolicamente il percorso della settimana unendo sport, memoria e partecipazione.

«La Settimana della Legalità vuole essere un momento di tutta la comunità – spiegano il sindaco Salvatore Tallarita e l'assessora all'Istruzione Barbara Mineo –. Abbiamo scelto di mettere insieme istituzioni, scuola, cultura e sport perché la legalità non è un tema che riguarda soltanto le istituzioni, ma un patrimonio comune che si costruisce ogni giorno attraverso le scelte e i comportamenti di ciascuno».

Particolare attenzione, aggiungono Tallarita e Mineo, sarà riservata ai ragazzi: «Educare alla legalità significa offrire loro gli strumenti per essere cittadini consapevoli e protagonisti del futuro della nostra comunità».



