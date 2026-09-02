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» Rifiuti
02/09/2026 17:00:00

Marsala, ancora rifiuti a Salinella. "Devo scrivere al Presidente della Repubblica?"

https://www.tp24.it/immagini_articoli/02-09-2026/marsala-ancora-rifiuti-a-salinella-devo-scrivere-al-presidente-della-repubblica-450.jpg

Un mare di rifiuti. Ma questa volta il mare, purtroppo, c’entra solo per la vicinanza. Sul lungomare Salinella, a Marsala, continua a crescere una discarica abusiva a pochi metri dalla statua di Gesù Cristo, proprio accanto al parco e in una delle zone che dovrebbero rappresentare il biglietto da visita della città.

La segnalazione arriva da un lettore di Tp24, che racconta di avere già provato tutte le strade possibili. O quasi. Perché, visto il risultato, adesso ironicamente si domanda se non debba rivolgersi direttamente al Quirinale.

 

“Segnalo da tre settimane, ma nessuno interviene”

"Da circa tre settimane ho segnalato questa vergogna scrivendo al Comando della Polizia Municipale di Marsala e al Nucleo Operativo Ecologico dei Carabinieri di Palermo, e contattando Formula Ambiente. Purtroppo, nessuno è ancora intervenuto. Devo forse rivolgermi al Presidente della Repubblica affinché qualcosa si muova? Vi chiedo se possiate fare qualcosa almeno voi.  Aggiungo che la discarica si trova sul lungomare Salinella, a circa trenta metri dalla statua di Gesù Cristo". Tre settimane, dunque, secondo quanto riferisce il cittadino, senza che la situazione venga risolta.

Il solito problema dei rifiuti abbandonati

Sacchi, ingombranti e spazzatura lasciata lungo la strada e materiale di risulta: uno spettacolo che a Marsala purtroppo non rappresenta più una novità. Cambiano le contrade, cambiano le segnalazioni, ma il copione resta spesso lo stesso.

E sul lungomare Salinella il paradosso è ancora più evidente. Si parla da anni di riqualificazione, decoro urbano, valorizzazione della costa e recupero delle aree pubbliche. Poi bastano pochi metri di rifiuti per riportare tutti alla realtà.

Naturalmente c'è prima di tutto la responsabilità di chi quei rifiuti li abbandona, trasformando una strada pubblica in una discarica personale. Ma quando una segnalazione resta senza risposta per settimane, si pone inevitabilmente anche il problema della rapidità degli interventi e dei controlli.

 

Una cartolina che Marsala potrebbe evitare

Il lettore chiede semplicemente che qualcuno intervenga e che la zona venga ripulita. Non dovrebbe servire il Presidente della Repubblica. Dovrebbero bastare una segnalazione, un sopralluogo e un intervento. Almeno, in teoria.









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