Regionali, in provincia di Trapani parte la corsa all'Ars: tutti i nomi in campo  

02/09/2026 06:00:00

Le elezioni regionali in provincia di Trapani stanno facendo scaldare i motori a molti esponenti politici dei vari partiti, che comunque dovranno fare i conti con le variabili sempre più rilevanti di Ismaele La Vardera e Cateno De Luca.

Tutti pronti a fare un passo importante e diventare deputati regionali.

Gli aspiranti candidati in provincia

Si ragiona su diversi nomi. Cateno De Luca è alla ricerca di volti nuovi per creare una classe dirigente, che abbia anche una forza territoriale, non solo in termini di consenso ma anche di opinione pubblica: professionisti non della politica, ma pure del mondo del lavoro.

Candidati in Sud chiama Nord, De Luca sindaco di Sicilia, Liberi e Forti: ci può essere Gaspare Di Girolamo, ma pressing è stato fatto negli ultimi giorni anche su Davide Parrinello, imprenditore vicino a Enzo Sturiano. A Parrinello è stata chiesta una candidatura in una delle liste di De Luca, ma schierato in campo ci sarà anche Michele Gandolfo.

La donna marsalese potrebbe essere Eleonora Lo Curto, che si è dimessa dalla Lega e che adesso è l’unica candidatura marsalese femminile che non appare, ad oggi, di servizio, ma che corre veramente verso il seggio all’Ars.

In provincia, a trovare spazio dentro le liste di De Luca potrebbero esserci esponenti della DC: Giacomo Scala per Alcamo, Vito Gancitano per Mazara e un esponente indicato dal sindaco di Mazara, Salvatore Quinci.

E cosa farà Forza Italia? In campo c’è il segretario provinciale del partito Toni Scilla, mentre l’uscente Stefano Pellegrino aspira a un seggio nazionale, liberando il posto in lista. Attenzione: non è detto che quel posto venga liberato per far correre Enzo Sturiano. A essere candidato potrebbe esserci Salvatore Ombra, presidente di Airgest.

In ogni caso, Forza Italia non è più un partito competitivo. Anche il sindaco di Valderice, Francesco Stabile, si sta guardando attorno e con molta probabilità deciderà di candidarsi altrove.

Con quali nomi, allora, dovrà essere allestita la lista?

Cresce da più parti il malcontento per il partito in provincia di Trapani: gruppi che si sfaldano, che non hanno punti di riferimento. Scilla fa ostruzionismo all’ingresso di consiglieri e vari esponenti, Pellegrino è assente dai territori. È questa la lamentela che arriva dai vari consigli comunali, che è stata consegnata ai vertici regionali e che è rimasta inascoltata.

In Fratelli d’Italia si sta lavorando alle candidature delle donne, un’esponente di Marsala e una di Alcamo, mentre gli uomini sono: Beppe Bica, uscente, Nicola Catania e Paolo Torrente.

In Controcorrente, tra i candidati c’è Giulia Ferro a Mazara, Andrea Genco a Trapani (o comunque un nome espressione di quell’area).

Il PD parte dall’uscente Dario Safina. Gli altri candidati non sono ancora certi, ma si sta lavorando. L’idea è quella che i circoli rappresentati siano quelli dei centri urbani più grandi, quindi Marsala, Trapani-Erice e Alcamo. È un ragionamento che il PD deve ancora chiudere: tanti nomi possibili, ma nulla di certo. Queste le indiscrezioni.

La lista della Lega parte dall’uscente Mimmo Turano e dovrà poi schierare altri quattro candidati.

Cosa fanno i big?

Cateno De Luca va spedito, ma dialoga sempre più fittamente con esponenti di Fratelli d’Italia. A sinistra, invece, c’è la collocazione di Ismaele La Vardera, che questo fine settimana ad Agrigento darà vita agli Stati generali dei civici di Controcorrente. A raccolta tanti politici, con Giuseppe Conte, leader del M5S, collegato da remoto.



