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Politica
02/09/2026 20:00:00

Petrosino, l'opposizione attacca il sindaco: "Altro che ripartenza, fuori i numeri del risanamento"

https://www.tp24.it/immagini_articoli/02-09-2026/petrosino-l-opposizione-attacca-il-sindaco-altro-che-ripartenza-fuori-i-numeri-del-risanamento-450.jpg

«Petrosino riparte? Se questa è la ripartenza, è solo fantascienza». È un attacco frontale quello del gruppo consiliare Libertà per Petrosino all’Amministrazione guidata dal sindaco Giacomo Anastasi. Al centro della polemica ci sono i conti del Comune, il dissesto finanziario, la Tari, i servizi, la manutenzione del territorio e le condizioni delle spiagge.

Il gruppo, composto dalla capogruppo Marcella Pellegrino e dai consiglieri Roberto Bonomo e Laura Sanguedolce, contesta soprattutto la narrazione di una Petrosino ormai “risanata” e ripartita.

 

“Il dissesto è stato dichiarato da questa Amministrazione”

L’opposizione parte da una considerazione politica: il dissesto finanziario, ricorda Libertà per Petrosino, è stato dichiarato durante l’attuale amministrazione.

«Oggi, dopo quattro anni di gestione, l’approvazione dei propri bilanci e nuovi impegni finanziari – scrivono i consiglieri – ci viene raccontato che il problema sarebbe ormai alle spalle. Ma è davvero così?».

Da qui una serie di domande rivolte al sindaco e alla maggioranza: quanto debito è stato effettivamente pagato? Quanto resta ancora da definire? Quali nuovi impegni finanziari sono stati assunti?

Per l’opposizione, insomma, il risanamento non può essere affidato alla comunicazione politica: «Si dimostra con i numeri e con i risultati».

 

Tari, servizi e manutenzione

Libertà per Petrosino mette poi in fila quelle che considera le principali criticità ancora presenti nel Comune.

Tra queste cita l’aumento della Tari, le carenze nei servizi sociali, la manutenzione ritenuta insufficiente, il degrado e la scarsa cura del territorio.

Una rappresentazione molto diversa, dunque, da quella di una Petrosino “ripartita” proposta dall’Amministrazione.

«I cittadini meritano risposte precise, non slogan», afferma il gruppo consiliare.

 

La polemica sulle spiagge

Uno dei passaggi più duri riguarda le spiagge e la loro accessibilità.

I consiglieri chiedono «dove siano finiti gli interventi e le risorse destinati alla loro pulizia e alla loro fruibilità» e contestano la presenza di situazioni che, a loro giudizio, richiederebbero maggiore attenzione.

In particolare viene sollevato il problema dell’accessibilità per le persone con disabilità e dell’assenza, secondo quanto denunciato dall’opposizione, di passerelle adeguate.

Ed è proprio su questo punto che arriva la stoccata politica:

«Petrosino non ha bisogno di passerelle elettorali, ma di passerelle vere per chi ha difficoltà a muoversi».

 

“I giovani continuano ad andare via”

La nota allarga poi il ragionamento al futuro del paese.

Secondo Libertà per Petrosino, una vera ripartenza dovrebbe essere misurata anche sulla capacità di offrire opportunità ai giovani e di convincerli a restare.

«Mentre si parla di una Petrosino ripartita – scrivono Pellegrino, Bonomo e Sanguedolce – tanti giovani continuano a guardare altrove, verso territori e Paesi che offrono loro maggiori opportunità».

L’accusa all’Amministrazione diventa quindi apertamente politica: «Continuate così: fate pure campagna elettorale per la poltrona. Il territorio e i nostri figli possono aspettare».

 

Compensi degli amministratori e rifiuti

Nel mirino finiscono anche le decisioni relative a compensi e permessi retribuiti degli amministratori.

Il gruppo precisa che si tratta di strumenti previsti dalla legge, ma sostiene che la politica dovrebbe comunque «interrogarsi sull’opportunità e sulla sobrietà delle proprie scelte», soprattutto dopo una fase finanziaria delicata come quella attraversata dal Comune.

Infine la gestione dei rifiuti.

Libertà per Petrosino chiama direttamente in causa il sindaco Anastasi anche nella sua veste di presidente della SRR, chiedendo quali risultati concreti questo ruolo abbia prodotto per Petrosino e per i cittadini.

 

“Fuori i numeri”

La conclusione è una richiesta di trasparenza sui conti e sui risultati amministrativi.

«Quanto debito è stato realmente pagato? Quanto resta ancora da definire? Quali nuovi impegni finanziari sono stati assunti durante questa Amministrazione? Quali risultati concreti hanno prodotto le risorse destinate ai servizi e alla cura del territorio?». Per il gruppo di opposizione è questo il terreno sul quale misurare davvero la “ripartenza”.

 









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